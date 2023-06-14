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菲律賓馬永火山可能爆發 官員推安全觀賞點惹議

中央社馬尼拉14日專電
菲律賓中部的馬永火山近日活動加劇，噴出熔岩並可能在數天內猛烈噴發。美聯社
菲律賓中部的馬永火山近日活動加劇，噴出熔岩並可能在數天內猛烈噴發。美聯社

菲律賓中部的馬永火山近日活動加劇，噴出熔岩並可能在數天內猛烈噴發，此時卻有觀光部官員貼文推薦可以觀看火山噴發的「安全觀賞點」，引發部分民眾批評。

菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）8日表示，馬永火山（Mayon Volcano）地震和落石數量不斷增加，並出現火山碎屑密度流（PDC）和岩漿溢流式噴發，因此將警戒層級從2級的火山擾動加劇提高到3級的危險噴發可能性增加。

菲律賓火山暨地震研究所今天指出，過去24小時內，馬永火山出現7次火山地震和309次落石，高於前一天的1次火山地震和221次落石。

ABS-CBN新聞網報導，當局已撤離周邊1萬5241名居民。馬永火山觀測站駐站火山學家阿拉尼斯（Paul Alanis）說，目前火山二氧化硫排放量很低，這有2種可能性，一是岩漿中沒有太多氣體，因此目前火山噴發情形「非常安靜」，另一種可能是壓力積聚在火山內部，尚未排放出來。

他表示，馬永火山目前地震能量和數量都很低，但不能排除這只是「暴風雨前的平靜」，火山可能正在準備更猛烈的噴發，因此仍需持續觀察。

菲國衛生部指出，截至13日，35例疏散民眾出現咳嗽、喉嚨痛等呼吸系統症狀，但無法確定是不是火山排放的二氧化硫和火山灰所造成。

在此同時，菲國觀光部在馬永火山所在的畢科爾區（Bicol）區域主任阿瓜斯（Herbie Aguas）在臉書推薦可以「安全觀賞」馬永火山的17處景點，其中最近的景點距火山約9.76公里。

截至今晚，阿瓜斯的貼文獲得3萬1000多個讚和近5600次分享。但有網友質疑，阿瓜斯推薦的數個景點距離馬永火山不到10公里，若火山猛烈噴發，遊客仍可能置身險境。

還有網友表示，上萬名居民被迫撤離家園，生命財產處於危險之時，觀光部卻在推廣災難旅遊，批評此舉「是個笑話」。

馬永火山所在的艾爾貝省（Albay）政府11日將危險區域從原本火山周圍半徑6公里處擴大為7公里處。

艾爾貝省公共安全暨急難管理辦公室（PSEMO）官員艾士可瓦（Eugene Escobar）說，根據往年經驗，居民待在避難所時間最長可能達5到6個月。若馬永火山警戒層級提高到4級，至少4萬名居民可能需要撤離。

菲律賓火山警戒分為5級，1級意謂出現低程度火山擾動；2級是預警；3級是有岩漿侵入岩層，可能導致火山爆發；4級意謂火山瀕臨爆發；5級是火山已爆發，岩漿或灰柱自火山口蔓延6公里。

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