巴勒斯坦官員：期待北京在「巴以問題」發揮更大作用

以巴衝突綿延多年，巴勒斯坦主張的首都「東耶路撒冷」仍被以色列佔領。圖為今年1月，以色列突擊隊與武裝分子在約旦河西岸城鎮爆發衝突，9名巴勒斯坦人遭到射殺。(美聯社)

中國國家主席習近平 14日與來訪的巴勒斯坦 總統阿巴斯舉行會談，就解決巴勒斯坦問題進一步提出三點主張。據新華社刊出對巴勒斯坦民族解放運動中央委員、阿拉伯關係和中國事務部部長阿巴斯·扎基的專訪，該位巴勒斯坦官員形容，中巴是「比兄弟還要親近的朋友」，在美國等西方國家長期雙重標準下，期待中國今後在「巴以問題（或稱以巴衝突，指以色列、巴勒斯坦間持續的衝突）」上繼續發揮更大作用。

在阿巴斯訪中之際，新華社14日刊出對阿巴斯·扎基的專訪，他認為，此行將為進一步鞏固雙邊關係打下基礎。

扎基形容，中國和巴勒斯坦是「比兄弟還要親近的朋友」，中國是最早承認巴勒斯坦解放組織的國家之一，也是最早和巴勒斯坦建交的國家之一，中方堅定支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國，這對巴方而言具有重要意義。

扎基表示，以美國為首的西方國家長期以來用「帝國主義」、「殖民主義」等思維看待中東地區，包括在巴勒斯坦問題上，美國等西方國家長期「拉偏架」（指偏袒某方）、搞雙重標準，使得巴勒斯坦人民的合法權利和訴求長期得不到保障和解決。

因此，針對中方對解決巴勒斯坦問題提出的主張，他讚賞中方為推動巴以和平進程付出的努力，並提到本月初，中方宣布將再向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處捐款，充分體現對巴勒斯坦人民合法權利的支持。

扎基說，阿巴斯此訪將聚焦「阿拉伯和平倡議」，期待中國今後在巴以問題上繼續發揮更大作用。他補充，阿巴斯是去年12月召開首屆屆中國－阿拉伯國家峰會後，首位訪中的阿拉伯國家元首，反映出中方對推動解決巴勒斯坦問題的重視。

扎基還提到，今年3月，中方成功促成沙特與伊朗 實現歷史性和解，是是中方提出的全球安全倡議的一次重要實踐，也證明中東地區政治格局正在發生變化，域內國家團結自主的意識也在逐步增強。