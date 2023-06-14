日本自衛隊員掃射同袍釀2死1傷 目標是52歲教官

日本陸上自衛隊今天發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。圖為位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場外。(Getty Images)

日本 陸上自衛隊今天發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件，釀2死1傷慘劇。NHK報導，參與調查的相關人士透露，犯嫌供稱自己的目標是52歲教官。這名教官已被確認死亡。

位於岐阜市的陸上自衛隊射擊場今天上午進行實彈射擊訓練時，發生18歲「自衛官候補生」持槍射擊3名同袍事件。「自衛官候補生」是為了成為自衛官正接受訓練的自衛隊員。

岐阜縣警方表示，槍擊 案中的死者分別是25歲及52歲男性隊員，兩人同屬陸上自衛隊守山駐屯地；傷者是同單位的另一名25歲男性隊員。

日本放送協會（NHK）報導，參與調查的相關人士透露，研判犯嫌是在等待打靶時行凶，且一開始是朝一旁的25歲隊員開槍，之後才朝52歲隊員開槍；25歲隊員腹部中彈、52歲隊員胸部中彈，兩人送醫後都宣告不治。

犯嫌被依殺人未遂罪嫌逮捕後坦承犯行，並在之後面對警方調查時表示：「我的目標是52歲教官，但因為25歲隊員擋在我跟教官之間所以才會朝他開槍。」

犯嫌是今年4月剛進入名古屋市的守山駐屯地第35普通科連隊的「自衛官候補生」，警方正調查引發這起槍擊事件的詳細動機等情況。

陸上幕僚長（相當於陸軍參謀長）森下泰臣今天舉行記者會公開致歉，陸上自衛隊將成立調查委員會查明事發原因，並防止類似事件再次發生，現階段也暫停所有部隊的實彈射擊訓練。

TBS電視台報導，防衛大臣濱田靖一事發後也出面公開致歉。防衛省表示，犯嫌今年4月才剛加入自衛隊；至於自衛隊員持槍掃射，則是繼1984年以來再度發生。