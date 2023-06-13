日相岸田宣布少子化應對措施 盼逆轉人口老化危機

日本首相岸田文雄。(美聯社)

日本 首相岸田文雄 今天公布一系列旨在逆轉出生率下降趨勢的廣泛措施，並表示由於全球第三大經濟體日本面臨人口老化的威脅，有必要設法解決出生率下降問題。

路透報導，岸田推出這項旗艦政策之際，正值外界揣測他將在本週解散國會並提前舉行大選。這項政策可能凸顯日本執政黨內部要求政府大舉開支的呼聲。

岸田在電視轉播的記者會上表示：「若要在2030年代初期之前逆轉出生率下降趨勢，現在是最後機會。低生育率是關係到我國社會和整體經濟的龐大問題，可說刻不容緩。」

岸田說，他希望將日本政府的兒童保育支出從現在的4兆7000億日圓（約426億美元）至2030年代初期前提高一倍，提供的措施包括給予有孩子的家庭更多津貼，以及為數十萬這類家庭提供住宅等。

儘管日本政府已經採取一系列人口問題應對措施，但全國出生率仍一直穩步下降，從1990年的1.57降至去年創新低紀錄的1.26。

按照岸田的計畫，日本政府將在未來3年內每年提撥約3兆5000億日圓，用於提供育兒津貼及育嬰假補貼。

根據路透見過的計畫草案，日本政府還將敦促企業允許員工選擇更靈活的工作方式，比如週休3日，以利家長照 顧兒童。

日本政府尚未說明將如何為這些措施籌措資金。這引發人們對於日本財政狀況進一步惡化的擔憂。