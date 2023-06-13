日相岸田宣布少子化應對措施 盼逆轉人口老化危機
日本首相岸田文雄今天公布一系列旨在逆轉出生率下降趨勢的廣泛措施，並表示由於全球第三大經濟體日本面臨人口老化的威脅，有必要設法解決出生率下降問題。
路透報導，岸田推出這項旗艦政策之際，正值外界揣測他將在本週解散國會並提前舉行大選。這項政策可能凸顯日本執政黨內部要求政府大舉開支的呼聲。
岸田在電視轉播的記者會上表示：「若要在2030年代初期之前逆轉出生率下降趨勢，現在是最後機會。低生育率是關係到我國社會和整體經濟的龐大問題，可說刻不容緩。」
岸田說，他希望將日本政府的兒童保育支出從現在的4兆7000億日圓（約426億美元）至2030年代初期前提高一倍，提供的措施包括給予有孩子的家庭更多津貼，以及為數十萬這類家庭提供住宅等。
儘管日本政府已經採取一系列人口問題應對措施，但全國出生率仍一直穩步下降，從1990年的1.57降至去年創新低紀錄的1.26。
按照岸田的計畫，日本政府將在未來3年內每年提撥約3兆5000億日圓，用於提供育兒津貼及育嬰假補貼。
根據路透見過的計畫草案，日本政府還將敦促企業允許員工選擇更靈活的工作方式，比如週休3日，以利家長照顧兒童。
日本政府尚未說明將如何為這些措施籌措資金。這引發人們對於日本財政狀況進一步惡化的擔憂。
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