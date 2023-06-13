我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Instant Pot母公司申請破產 華人驚…急買壓力鍋配件

正制定在台美國公民撤離計畫？國務院否認

菲律賓將發放食物券 盼解決兒童發育遲緩問題

中央社馬尼拉13日專電
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。(中央社)
菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）。(中央社)

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天拍板，將試行6個月的食物券發放計畫，預計造福百萬名低收入底層民眾，還將涵蓋孕婦和哺乳期婦女，以解決菲國兒童營養不良和發育遲緩問題。

美國有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）和ABS-CBN新聞網報導，菲國社會福利及發展部部長張僑倫（Rex Gatchalian）今天在記者會說，食物券計畫預計7月底前上路，試行6個月。

食物券計畫由亞洲開發銀行（ADB）、日本國際協力機構（JICA）和法國開發署（AFD）全額補助，第一階段資金為300萬美元（約新台幣9190萬元）。

這項計畫旨在協助菲國最貧困的百萬底層民眾，但張僑倫說，菲律賓須開始關注兒童發育遲緩問題，小馬可仕指示，將孕婦及哺乳期婦女納入計畫之中，亞銀正研究其他信託基金，希望擴大計畫試行規模。

他表示：「總統的指示是我們應該聯合各政府機構的力量來對抗發育遲緩和飢餓。總統想把（兒童）發育遲緩的面向納入規劃中，因為這（傷害）是不可逆的。」

菲國衛生部長荷博沙（Teodoro Herbosa）說，0到23個月大的菲律賓嬰幼兒約1/5發展遲緩，5歲以下菲律賓兒童發展遲緩比例達28.7%。

他表示，嬰幼兒出生後頭幾年獲取的營養至關重要。人類大腦發育主要是在出生後的前7年，若錯過關鍵時期，即使獲取營養，傷害也已經發生。

荷博沙說，菲國衛生部的目標是在小馬可仕2028年卸任前，將發展遲緩比例減半。

他表示：「如果你想要擁有有工作能力的人力資本，而且他們夠聰慧，能完成學業，你真的需要在他們年幼時好好餵養他們，因為那是他們的成長和發展所需。」

低收入 福利 日本

上一則

全球浮現缺水危機威脅經濟 印中首當其衝

下一則

日相岸田宣布少子化應對措施 盼逆轉人口老化危機

延伸閱讀

菲律賓馬永火山開始噴發 逾萬人緊急撤離

菲律賓馬永火山開始噴發 逾萬人緊急撤離
小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站

小馬可仕：菲律賓外交中立 美中兩國間不選邊站
菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈

菲海軍持續強化軍力 小馬可仕檢閱首批地對空飛彈
菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前

菲駐美大使：菲美南海聯合巡邏可能始於第3季前

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策
銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場