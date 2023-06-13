我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

戰時應變 台國防部建議民眾立即備妥個人緊急避難包

川普出庭 對密件案指控皆不認罪

全球浮現缺水危機威脅經濟 印中首當其衝

中央社新加坡12日綜合外電報導
有智庫指2030年前全球淡水將短缺40%到50%，像印度、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。圖為一名印度婦女在取水。(美聯社)
有智庫指2030年前全球淡水將短缺40%到50%，像印度、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。圖為一名印度婦女在取水。(美聯社)

水資源短缺衝擊農業、製造業乃至清潔能源轉型，在氣候危機裡影響深遠。有智庫指2030年前全球淡水將短缺40%到50%，像印度、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。

財經新聞網CNBC報導，在6日新加坡的年度「生態繁榮周」（Ecosperity Week）期間，印度非營利智庫「能源、環境與水源理事會」（CEEW）執行長高許（Arunabha Ghosh）表示，亞洲是一正經歷最快速都市化的全球工業樞紐，有賴大量供水。

高許說：「（在亞洲）不光像鋼鐵等舊產業，像晶片製造業與潔淨能源轉型等新產業也都需大量用水。亞洲是世界成長的引擎，這些產業是帶動經濟成長的新火車頭。」

但高許警告，全球淡水需求量在2030年底前將大幅超出供給量達40%到50%，水資源短缺必須視作超越整體經濟的課題，不能只當成行業類別的問題。

高許說：「亞洲各經濟體必須理解，水資源是區域性的公共財，為防嚴重缺水帶來的經濟衝擊，減輕自身將面臨的風險符合各國的利益。」

目前已成全球人口第一大國的印度將是水資源匱乏的重災區。世界銀行（World Bank）指出，儘管人口全球18%，印度卻只有4%的人口能得到足夠水資源，成為最缺水的國家。

南亞大國印度極依賴季風雨季滿足供水，但氣候變遷導致更多旱、澇災情，加劇水資源短缺。

與印度面臨相同程度難關的是中國。澳洲「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）指出，中國的地下水源80%到90%不宜飲用，一半的地下含水層污染嚴重到無法供產業與灌溉之用；50%的河水既不宜飲用也不適合農耕。

儘管世界第2大經濟體的中國在清潔能源轉型取得進展，但供電大致仍仰賴燃煤，要靠燃煤就更不能沒有水。

亞洲其他開發中國家也面臨類似處境，且自身難題更難解決。永續諮詢機構奧雅納（Arup）負責新加坡水業的王姍姍（Shanshan Wang，音譯）說，雖然印度與中國有很長的海岸線，受海平面上升威脅也高，不過兩國能靠技術與創新做到更好的儲水，而像菲律賓這類國家就既無法躲過問題，適應能力也不足。

但西方國家也不太可能在這場危機中置身事外。由於日益嚴重的氣候事件，資源變得越來越稀缺，預計歐洲的水資源問題也將益形嚴峻。歐洲地區今年先是冬季熱浪嚴重衝擊河川與滑雪場，今春又繼續出現高溫。

水資源匱乏攸關能源轉型，缺水恐使各國設定的零碳排時程被迫推遲；高度依賴農業的經濟體也可能因缺水導致產量大幅下降，全球糧食安全面臨進一步風險。

根據澳洲的農漁暨林業部指出，澳洲農業產值在2023到2024年預計將下跌14%，主因是乾旱將讓當地作物收穫量從2022年時的創紀錄新高，到2023年變成走跌。

印度 澳洲 新加坡

上一則

俄中不同意 G20發展部長會議未能發布聯合聲明

延伸閱讀

印度控小米違法 沒收資金逾6.7億美元

印度控小米違法 沒收資金逾6.7億美元
降雨量減7吋 馬州乾旱區蒙郡也入列

降雨量減7吋 馬州乾旱區蒙郡也入列
澳洲男性生育危機 近50年精蟲數降半

澳洲男性生育危機 近50年精蟲數降半
印度東北暴亂未息 逾5萬人仍棲身收容所

印度東北暴亂未息 逾5萬人仍棲身收容所

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍
社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢

社安金可扣除6款項 讓你領不到那麼多錢
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策
銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場