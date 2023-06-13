全球浮現缺水危機威脅經濟 印中首當其衝

有智庫指2030年前全球淡水將短缺40%到50%，像印度、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。圖為一名印度婦女在取水。(美聯社)

水資源短缺衝擊農業、製造業乃至清潔能源轉型，在氣候危機裡影響深遠。有智庫指2030年前全球淡水將短缺40%到50%，像印度 、中國這種大型亞洲經濟體所受衝擊最大。

財經新聞網CNBC報導，在6日新加坡 的年度「生態繁榮周」（Ecosperity Week）期間，印度非營利智庫「能源、環境與水源理事會」（CEEW）執行長高許（Arunabha Ghosh）表示，亞洲是一正經歷最快速都市化的全球工業樞紐，有賴大量供水。

高許說：「（在亞洲）不光像鋼鐵等舊產業，像晶片製造業與潔淨能源轉型等新產業也都需大量用水。亞洲是世界成長的引擎，這些產業是帶動經濟成長的新火車頭。」

但高許警告，全球淡水需求量在2030年底前將大幅超出供給量達40%到50%，水資源短缺必須視作超越整體經濟的課題，不能只當成行業類別的問題。

高許說：「亞洲各經濟體必須理解，水資源是區域性的公共財，為防嚴重缺水帶來的經濟衝擊，減輕自身將面臨的風險符合各國的利益。」

目前已成全球人口第一大國的印度將是水資源匱乏的重災區。世界銀行（World Bank）指出，儘管人口全球18%，印度卻只有4%的人口能得到足夠水資源，成為最缺水的國家。

南亞大國印度極依賴季風雨季滿足供水，但氣候變遷導致更多旱、澇災情，加劇水資源短缺。

與印度面臨相同程度難關的是中國。澳洲 「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）指出，中國的地下水源80%到90%不宜飲用，一半的地下含水層污染嚴重到無法供產業與灌溉之用；50%的河水既不宜飲用也不適合農耕。

儘管世界第2大經濟體的中國在清潔能源轉型取得進展，但供電大致仍仰賴燃煤，要靠燃煤就更不能沒有水。

亞洲其他開發中國家也面臨類似處境，且自身難題更難解決。永續諮詢機構奧雅納（Arup）負責新加坡水業的王姍姍（Shanshan Wang，音譯）說，雖然印度與中國有很長的海岸線，受海平面上升威脅也高，不過兩國能靠技術與創新做到更好的儲水，而像菲律賓這類國家就既無法躲過問題，適應能力也不足。

但西方國家也不太可能在這場危機中置身事外。由於日益嚴重的氣候事件，資源變得越來越稀缺，預計歐洲的水資源問題也將益形嚴峻。歐洲地區今年先是冬季熱浪嚴重衝擊河川與滑雪場，今春又繼續出現高溫。

水資源匱乏攸關能源轉型，缺水恐使各國設定的零碳排時程被迫推遲；高度依賴農業的經濟體也可能因缺水導致產量大幅下降，全球糧食安全面臨進一步風險。

根據澳洲的農漁暨林業部指出，澳洲農業產值在2023到2024年預計將下跌14%，主因是乾旱將讓當地作物收穫量從2022年時的創紀錄新高，到2023年變成走跌。