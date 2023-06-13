俄中不同意 G20發展部長會議未能發布聯合聲明

由於俄羅斯與中國拒絕接受烏克蘭戰爭相關段落的文字敘述，20國集團（G20）發展部長會議未能有聯合聲明，僅發布會議結果及主席總結文件。（美聯社）

由於俄羅斯 與中國拒絕接受烏克蘭 戰爭相關段落的文字敘述，導致會議無法達成共同結果，因此20國集團（G20）發展部長會議未能有聯合聲明，僅發布會議結果及主席總結文件。

G20發展部長會議12日在印度 教聖城之一瓦拉納西（Varanasi）舉辦，聯合國及G20發展事務相關的部長及專家約200人與會，討論環保、氣候變遷、包容性成長等永續發展目標。

主辦國印度昨晚發布「會議結果及主席總結」文件，第10段說明，俄烏戰爭嚴重衝擊全球經濟，因此這個議題在會中受到討論。

第10段寫道，戰爭正造成巨大的人類苦難，加劇全球經濟目前面臨的脆弱性，大多數成員「強烈譴責」戰爭，要求俄羅斯「完全且無條件地」撤出烏克蘭領土。

這個段落指出，雖然有某些國家認為G20並非討論安全議題的場合，但大多數成員的認知是，安全議題可對全球經濟造成重要的影響。

第11段則強調維護國際法和維護和平穩定之多邊體系的重要性，實際使用或威脅使用核武器的作法無法接受，呼籲以和平、外交及對話等方式解決衝突。

文件加註，俄羅斯因這2個段落敘述而拒絕接受會議共同結果，而中國則表示，會議結果不該納入烏克蘭危機相關議題。

有觀察人士認為，印度向來與俄羅斯關係密切，特別是在國防合作上，而作為G20輪值主席，新德里在俄烏戰爭一事上也難以一直維持中立。

雖然如此，印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）表示，這場會議仍取得2大成果，包括制定出永續發展目標行動計畫，以及鼓勵永續發展生活模式原則。