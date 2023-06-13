我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

衛報：川普出庭前 找不到新律師加入團隊

6款項可從社安金扣除 使你實領金額減少

滅鼠失敗 巴黎要市民與老鼠共存

中央社巴黎12日綜合外電報導
一位巴黎市政府員工手中抓著靈魂已升天的老鼠。(美聯社)
一位巴黎市政府員工手中抓著靈魂已升天的老鼠。(美聯社)

經連年斥資消滅市內鼠患失利後，巴黎市長宣告改弦更張，告訴居民與「鼠輩」共存的時候已至。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）的市府團隊宣布成立一個特別委員會，找出如何讓200萬巴黎居民與600萬隻老鼠能和諧共存的方法。

負責公衛的副市長蘇希斯（Anne Souyris）說：「根據市長指示，我們已決定設置一個委員會研究（人鼠）共存。」她還說這個委員會的任務是找出巴黎人「容忍範圍內」的「有效」處理鼠患方式。

目前研判，密不透風的加蓋垃圾桶搭配口服避孕藥，仍是可行的「人道」治鼠辦法。

政治新聞網Politico.eu指出，政策轉彎顯示巴黎2017年投入170萬歐元（約183萬美元）的滅鼠策略失敗，當時策略就是在全市廣設氣密垃圾桶、用毒鼠藥發動上千次滅鼠行動。

擔心市內鼠患猖獗的巴黎第17區區長布拉（Geoffroy Boulard）推文諷刺市長伊達戈團隊「果然從不讓人失望」，並說「巴黎值得人們想出更好的法子」；但一些動保團體卻稱讚巴黎市府改採與鼠患適度共存的做法，指目前的滅鼠方式「既無效又殘忍」。

巴黎的人鼠情仇頗具歷史。14世紀巴黎近半人口死於鼠患帶來的淋巴腺鼠疫（俗稱黑死病），但1870到1871年普法戰爭的巴黎圍城戰期間，大量老鼠卻成為重要食物，支持遭圍城居民度過難關。

雖然巴黎的老鼠數量近年保持在相對穩定約600萬隻，但今春清潔人員罷工讓人擔心鼠類恐在巴黎更肆無忌憚。

想找出遏止鼠患的都市不只巴黎。紐約市決定靠加強衛生稽查、廣設陷阱及建物整修等多管齊下整治哈林區鼠患；法國西南部城市土魯斯（Toulouse）2021年開始用雪貂在公共場所對付老鼠。

但與氣候變遷相關的升溫，未來幾年恐在各國城市為老鼠繁殖創造更有利條件，巴黎恐怕不會是唯一向老鼠舉白旗的城市，未來說不定變成「是人類住在老鼠的世界」。

氣候變遷 紐約市 罷工

上一則

白俄總統魯卡申柯：數天內將部署俄羅斯戰術核武

延伸閱讀

追隨梅西求去 姆巴佩證實未與大巴黎談續約

追隨梅西求去 姆巴佩證實未與大巴黎談續約
古人考試也瘋狂 清朝「作弊衣」用老鼠鬍鬚抄4萬多字

古人考試也瘋狂 清朝「作弊衣」用老鼠鬍鬚抄4萬多字
足球／傳姆巴佩有意告別大巴黎 2024年約滿將離隊

足球／傳姆巴佩有意告別大巴黎 2024年約滿將離隊
能量飲「這成分」可以延緩老化？研究：實驗鼠有效

能量飲「這成分」可以延緩老化？研究：實驗鼠有效

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰

薩摩耶被哈士奇帶壞 獨處5分鐘「雪球變黑炭」飼主崩潰
公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元

公司殘障廁所成春宮…他4度戰人妻 綠帽夫獲賠6500元
南加16歲明星高中球員 遭當街槍殺

南加16歲明星高中球員 遭當街槍殺
媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策

媒體指美國制定台灣撤僑計畫 白宮否認需調整政策