我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

銷售額、客流量下滑… Westfield放棄金山最大商場

2800億新冠紓困金遭詐領 詐騙案多達數千件

科技戰升級 荷蘭傳將禁止中國學生修讀半導體課程

特派記者廖士鋒／即時報導
荷蘭政府擬對中國學生進行限制。圖為荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）員工進行組裝。（路透）
荷蘭政府擬對中國學生進行限制。圖為荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）員工進行組裝。（路透）

美國與盟友對中國的科技戰似乎有升級趨勢，除了美日荷協議禁止售予中國半導體設備外，最新消息是，荷蘭傳出正在研擬政策，將要求中國學生不得修習半導體等敏感技術課程。此外，荷蘭也正在研擬調查具有中國公費獎學金身分的留學生。

彭博社12日引述消息人士說法指出，荷蘭政府正在研擬立法，禁止中國學生參加半導體和國防等敏感技術的大學課程，且立法中的文字可能會避免點名中國，但其明確意圖是防止來自亞洲國家的學生在學習中接觸敏感知識。

荷蘭教育部在一份電子郵件中證實正在研擬措施，對敏感學科領域的學生和研究人員進行強制性篩選。但荷蘭教育部補充說，任何措施都將是中立的，不針對特定國家。

金融時報則提到，荷蘭政府還計畫對國際學生進行審查，因為擔心他們可能對國家安全構成威脅。荷蘭教育大臣戴克赫拉夫（Robbert Dijkgraaf）表示，正在調查對由中國官方的中國國家留學基金委資助的學生的限制，獲得資助者必須宣誓效忠中國共產黨，且在完成學業後兩年內返回中國。

荷蘭貿易大臣施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示，中國可能會試圖通過從荷蘭大學獲取知識來規避管制。

報導指出，目前所有荷蘭大學都將逐漸減少來自中國的學生人數，並減少與中國同行的研究合作。中國外交部則表示，希望這種情況不會被「政治化和汙名化」。

美日荷協議2023年初遭披露以來，中國高度關注荷蘭對半導體設備輸往中國的限制，並頻頻與荷蘭有官方互動。

中國國家副主席韓正5月10日至12日訪問荷蘭，會見了半導體設備巨頭艾司摩爾（ASML）負責人；中國總理李強5月16日則在與荷蘭首相呂特（Mark Rutte）通話時指出，希望荷蘭秉持契約精神，堅持市場原則、WTO規則，維護中荷兩國和雙方企業共同利益，維護全球產業鏈供應鏈暢通。

5月19日雙方官員在北京舉行「中荷科技合作磋商會議」；中國外長秦剛5月23日則在北京與荷蘭外相胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）會談時表示，中國願同荷方一道，共同反對「脫鉤斷鏈」，防止國際貿易碎片化，維護全球產業鏈供應鏈穩定，維護世貿組織規則，促進世界經濟復甦。

中國駐荷蘭大使談踐3月接受媒體訪問時曾表示，正在盡最大努力與荷蘭溝通，希望他們不會採取這些措施。「但這並不意味著我們會吞下苦果。如果造成損害，我們當然會採取行動維護自身利益」。

教育部 北京 供應鏈

上一則

烏克蘭反攻奪回7村莊 普亭坦承：俄正歷經困難時期

延伸閱讀

洛城新語╱僑領被捕與馬斯克訪華

洛城新語╱僑領被捕與馬斯克訪華
德州人語／僑領被捕與馬斯克訪華

德州人語／僑領被捕與馬斯克訪華
僑領被捕與馬斯克訪華

僑領被捕與馬斯克訪華
馬斯克在中國行程滿檔 連會工信部、商務部長

馬斯克在中國行程滿檔 連會工信部、商務部長

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報

平均每人893元 馬上過期…加州1.4億退稅待領 快申報
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走
這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養

這4種蔬菜 煮熟比生吃更營養