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金正恩向普亭靠攏 美憂北韓運送更多武器給俄

中央社╱華盛頓12日電
北韓領導人金正恩（左）在俄羅斯國慶日發給普亭（右）在的訊息中，承諾會「全力支持並聲援」；圖為兩人日前合照。（韓聯社）
北韓領導人金正恩（左）在俄羅斯國慶日發給普亭（右）在的訊息中，承諾會「全力支持並聲援」；圖為兩人日前合照。（韓聯社）

北韓領導人金正恩矢言加強與莫斯科當局的戰略合作後，美國國務院發言人今天表示，美國擔心北韓正計畫向俄羅斯提供更多武器。

北韓中央通信社（KCNA）先前報導，金正恩（Kim Jong Un）是在俄羅斯國慶日發給普亭（Vladimir Putin）的訊息中，做出上述承諾。

北韓中央通信社報導指出，金正恩呼籲與俄羅斯進行「更緊密的戰略合作」，並「與俄國總統緊緊攜手」，以因應「兩國人民實現建設強國的宏偉目標的共同願望」。

路透報導，國務院發言人表示，儘管北韓否認曾提供俄羅斯軍火用於俄烏戰爭之中，但美方已經證實，北韓於2022年11月完成一樁武器交運，向克里姆林宮所支持的瓦格納（Wagner）傭兵集團運送步兵火箭和飛彈等武器。

這位發言人又說：「我們擔心北韓正計畫向俄羅斯提供更多軍事裝備。」

今年3月，華府制裁一名斯洛伐克男子，稱他曾試圖安排向俄羅斯出售逾20多種類型的北韓武器和彈藥，以協助莫斯科更換在俄烏戰爭中損失的軍事裝備。

北韓正尋求與俄羅斯建立更緊密的關係，去年俄國全面入侵烏克蘭後，平壤當局即表達支持，同時指責美國和西方的「霸權政策」和「高壓手段」。

北韓 俄羅斯 金正恩

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