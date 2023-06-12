我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不理西方 中阿合作論壇簽百億大單 30項多領域投資

川普抵邁阿密準備出庭 人氣不減民調仍遙遙領先

威懾俄國 北約展開冷戰以來最大規模空演 日本也加入

編譯徐榆涵／即時報導
北約12日展開冷戰以來最大規模空中軍演，德國空軍司令格哈茲（左二）親自前往文斯托夫軍事空軍基地坐鎮。(Getty Images)
北約12日展開冷戰以來最大規模空中軍演，德國空軍司令格哈茲（左二）親自前往文斯托夫軍事空軍基地坐鎮。(Getty Images)

北約12日展開冷戰以來最大規模空中軍演，來自25國、約250架軍機參加演習，向俄羅斯等可能威脅展現團結。

這場稱為「空中衛士-2023」的軍演自2018年就開始規畫，部分是為回應俄羅斯2014年吞併克里米亞，情況在烏克蘭被入侵後變得更加急迫。

軍演由德國主辦，25國參與國包括最新加入北約的芬蘭，以及非北約成員國的瑞典和日本。

德國空軍司令格哈茲（Ingo Gerhartz）12日演習結束受訪時說，「空中武力是危機中的第一道防線。身為最前線，我們真的可以快速應對。」軍演在德國六個基地展開，為期12天。

令格哈茲拒絕形容演習如何針對俄羅斯部署，只說訓練方式是「隨時準備就緒」。

倫敦國際戰略研究所的軍事航空專家巴里（Douglas Barrie）說，此類演習必須測試來自這麼多國家的飛機，是否可以直接相互通訊。

格哈茲同意這仍是個巨大的挑戰，但講述了幾天前德國和北約指揮官之間協調的真實演示。上周北約戰機緊急起飛15次，以攔截靠近波羅的海領空的俄羅斯戰機，立陶宛國防部12日表示，這可能是莫斯科對德國軍演的回應。

德國 北約 俄羅斯

上一則

小孩不滿3歲得選擇在家工作 日政府將提案修法

下一則

厄瓜多女被醫院宣告死亡 躺進棺材後竟又起死回生

延伸閱讀

拜登牙痛進行根管治療 延後會晤北約秘書長

拜登牙痛進行根管治療 延後會晤北約秘書長
不是Golf、Tiguan 德國福斯汽車最後燃油引擎守門員確認

不是Golf、Tiguan 德國福斯汽車最後燃油引擎守門員確認
若烏克蘭拿不到明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國可能願意出兵

若烏克蘭拿不到明確安全保證 北約前秘書長：部分成員國可能願意出兵
北約25國下周史上最大空演 如何影響歐洲民航

北約25國下周史上最大空演 如何影響歐洲民航

熱門新聞

示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

2023-06-08 15:38
雙手被反銬的德佐伊薩從腋下掏出一把槍，射殺面前的員警拉坦。（截圖自推特）

嫌犯雙手反銬坐拘留室 下秒無預警掏出槍射死警察

2023-06-10 04:28
哥倫比亞總統裴卓的女兒蘇菲亞．裴卓（中）10日前往波哥大軍醫院探視獲救的4名孩童，並與老大萊絲莉（左）交談。(Getty Images)

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

2023-06-11 03:01
圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
根據BBC，相關網站有的販賣真實的「癡漢」猥褻短片，這些片子都是用手機偷偷拍攝的，地點通常是在人多擁擠的公共場所，例如地鐵和公車上。(截取自BBC中文)

BBC揭中國男賣「癡漢」猥褻偷拍片 中日韓台港淪陷

2023-06-10 12:14

超人氣

更多 >
前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住

前飯店經理曝房間「2物品」超噁千萬別用：嚇到不敢再住
林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」

林青霞43年前性感時尚照曝光 牛仔外套裡「只有一件比基尼」
他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事

他是家裡第一個百萬富翁 絕不花錢或時間在這5件事
病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生

病況不樂觀？席琳狄翁賣掉美國房子回加拿大度餘生
中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走