威懾俄國 北約展開冷戰以來最大規模空演 日本也加入

北約12日展開冷戰以來最大規模空中軍演，德國空軍司令格哈茲（左二）親自前往文斯托夫軍事空軍基地坐鎮。(Getty Images)

北約 12日展開冷戰以來最大規模空中軍演，來自25國、約250架軍機參加演習，向俄羅斯 等可能威脅展現團結。

這場稱為「空中衛士-2023」的軍演自2018年就開始規畫，部分是為回應俄羅斯2014年吞併克里米亞，情況在烏克蘭被入侵後變得更加急迫。

軍演由德國 主辦，25國參與國包括最新加入北約的芬蘭，以及非北約成員國的瑞典和日本。

德國空軍司令格哈茲（Ingo Gerhartz）12日演習結束受訪時說，「空中武力是危機中的第一道防線。身為最前線，我們真的可以快速應對。」軍演在德國六個基地展開，為期12天。

令格哈茲拒絕形容演習如何針對俄羅斯部署，只說訓練方式是「隨時準備就緒」。

倫敦國際戰略研究所的軍事航空專家巴里（Douglas Barrie）說，此類演習必須測試來自這麼多國家的飛機，是否可以直接相互通訊。

格哈茲同意這仍是個巨大的挑戰，但講述了幾天前德國和北約指揮官之間協調的真實演示。上周北約戰機緊急起飛15次，以攔截靠近波羅的海領空的俄羅斯戰機，立陶宛國防部12日表示，這可能是莫斯科對德國軍演的回應。