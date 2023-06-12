怪醫黑傑克要出新連載？手塚製作公司：將由AI創作

漫畫「怪醫黑傑克」第1卷的封面，該漫畫由已故漫畫家手塚治虫創作。（維基百科）

日本 動畫公司手塚製作公司12日宣布，已故知名漫畫家手塚治虫作品「怪醫黑傑克」即將推出新連載，且新連載的劇情及角色關係發展將由人工智慧技術（AI ）負責創作。怪醫黑傑克過去於1973年至1983年間連載於日本「周刊少年」漫畫周刊，這次新連載也會在周刊少年進行。

手塚製作公司表示，他們已讓AI研讀過怪醫黑傑克的據情架構與人物關係。手塚製作公司執行長、手塚治虫的兒子手塚真表示，製作團隊想知道AI能協助人類創作漫畫到怎樣的程度，並指出這項企劃的用意並非取代創作者。

手塚真在記者會上說：「這個企劃是由我本人提出的，我明白這是個大膽的計劃，且企畫到底行不行得通，我到今天都還抱持著半信半疑的態度」。

手塚真還說：「若手塚治虫還活著，我知道他一定會使用AI。」

企劃團隊展示了數張由AI生成的怪醫黑傑克繪畫，包括拿著智慧型手機 的黑傑克。

日本漫畫周刊Morning曾於2020年開始連載一部名為Paidon的漫畫，該漫畫是由AI模仿手塚治虫繪畫風格創作而出。手塚製作公司表示，Paidon在創作過程中仍需團隊人員極大程度介入協助，但如今生成式AI的出現可望減少人力參與，開闢全新的漫畫創作方式。