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義大利前總理貝魯斯柯尼一世梟雄 終生遊走法律邊緣

中央社羅馬12日綜合外電報導
貝魯斯柯尼在一次節目錄製完後與觀眾揮手告別。(美聯社)
貝魯斯柯尼在一次節目錄製完後與觀眾揮手告別。(美聯社)

義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的發言人證實他已辭世。這位生涯橫跨政治、媒體與運動的傳奇人物，終其一生法律糾紛與醜聞也如影隨形。

只被定罪一次

法新社報導，貝魯斯柯尼在1994至2011年期間3度擔任義大利總理，他一生面臨許多法律案件，甚至可以遠溯到1980年代，其中多數是涉嫌收賄或牽涉其商業利益的欺詐案。

幾乎所有的案子最後不是上訴至最高法院宣判無罪，就是超過了法定追訴期。

貝魯斯柯尼站在麥克風前。(美聯社)
貝魯斯柯尼站在麥克風前。(美聯社)

貝魯斯柯尼經常將矛頭對準司法機關，指稱左翼法官基於政治目的找他麻煩，認為自己是無辜的受害者。

不過，2013年貝魯斯柯尼因企業稅務欺詐被定罪，義國最高法院維持原判，他的國會議員身分被取消。他躲過牢獄之災，易服社會勞動，被派到阿茲海默症（Alzheimer's Disease）患者之家服務一年。

涉嫌和未成年少女發生性行為

2013年6月，貝魯斯柯尼涉嫌買春和17歲少女瑪洛（Karima El-Mahroug）發生性行為，被判7年有期徒刑。

貝魯斯柯尼曾涉嫌買春和17歲少女瑪洛(右)發生性行為。(Getty Images...
貝魯斯柯尼曾涉嫌買春和17歲少女瑪洛(右)發生性行為。(Getty Images)

這項判決在2014年被上訴審法院推翻。法官認定，貝魯斯柯尼是否知曉瑪洛未成年，存在合理的懷疑。

和黑手黨（Mafia）有關係？

貝魯斯柯尼長期被懷疑和黑手黨有關係，他受到當局的調查，但從未因此受審。

貝魯斯柯尼一再否認和組織犯罪有任何關係。

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