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地中海移民潮湧現 突尼西亞總統：拒成歐洲邊防

中央社突尼斯10日綜合外電報導
大批移民搭船穿越地中海，包括大量突尼西亞人，但突尼西亞總統表示不會成為其他國家的邊防。(路透)
大批移民搭船穿越地中海，包括大量突尼西亞人，但突尼西亞總統表示不會成為其他國家的邊防。(路透)

歐洲國家領導人訪問突尼西亞之前，突國總統薩伊德（Kais Saied）10日表示，突尼西亞不會接受成為其他國家的邊防。歐洲領導人正對穿越地中海的移民數量感到憂心。

路透報導，突尼西亞面臨公共財政危機之際，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）9日說，她和荷蘭總理呂特（Mark Rutte）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會在11日訪問時提供援助。

薩伊德在視察突尼西亞港口城市斯法克斯（Sfax）時表示：「解決方案不會以突尼西亞作為代價…我們不能成為他國的邊防衛隊。」斯法克斯是移民試圖搭乘船隻前往義大利的主要出發地。

惠譽國際信用評等公司（Fitch Ratings）昨天把突尼西亞的長期外幣發行人違約評等（IDR）從CCC+下調至CCC-，並指出這個國家有債務違約的可能性，這可能導致國家財政崩潰，形成更廣泛的困境。

歐洲國家擔憂，這情況可能會加劇今年已大幅增加的橫跨地中海移民潮，尤其是來自突尼西亞的移民。

然而，國際貨幣基金（IMF）一項援助計畫已經擱置數個月，因為薩伊德拒絕進行取得貸款所需的經濟改革。捐助國一直在設法讓薩伊德改變立場，義大利則敦促IMF放行這項貸款。

薩伊德2月宣布打擊撒哈拉沙漠以南的移民後，冒著生命危險橫渡地中海的移民急遽增加。當時非洲聯盟（African Union）譴責薩伊德使用種族化的措詞。

移民 義大利 貸款

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