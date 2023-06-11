體重250公斤男子就醫 印尼消防隊動用堆高機卡車

體重超過250公斤的27歲印尼 男子法吉里（Fajri）因需就醫而請求協助，當地消防員破壞一堵牆，並出動堆高機和卡車，共花費2小時才將他送醫。

印尼「羅盤報」（Kompas）等媒體今天報導，住在雅加達西郊唐格朗市（Tangerang）的法吉里患有肥胖 症，體重約300公斤，之前由於就醫需求而通報消防員協助，送醫過程的影片放上社群媒體 後引發討論。

當地消防員8日向記者表示，他們到法吉里家後才發現道路狹窄，且法吉里太重無法抬起，才動用推高機和卡車協助。

消防人員向媒體說：「我們花了2小時才將法吉里送醫，甚至不得不破壞法吉里家裡的牆，才得以將他從家中移出來。」

媒體表示，法吉里過去2年和家人住在同一間房子，鄰居說，法吉里從11歲就有肥胖症狀。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，唐格朗市醫院院長塔提（Taty Damayanti）說，已召集放射科、內科、外科、骨科及皮膚科等10位專業醫師組成特別小組負責醫治法吉里。

塔提說，由於體重過重，法吉里行動受限，只能坐著或躺著，且右腿因為之前的車禍受傷而無法移動。目前醫院正試著改善法吉里的營養狀況並防止右腿傷口感染。

由於無法移動身體，法吉里在送醫前已臥床約8個月。塔提說：「以前他（法吉里）就很胖了，8個月前他的體重是120公斤，因為一直躺著都沒有活動，所以體重持續增加，估計現在已經超過250公斤。」

唐格朗市醫院計劃將法吉里轉送至雅加達的醫院，讓他接受更好的治療。