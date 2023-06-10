強生等保守黨3議員接連閃辭 工黨盼搶改選勝利

英國前首相強生資料照。強生9日宣布辭去下議員議員。美聯社

英國前首相強生9日宣布辭去下議員職務，抗議議員同僚調查他有關在首相任內，在防疫 期間於府邸違規舉辦派對一事是否誤導國會，挑起執政的保守黨內，強生和現任首相蘇納克的新仇舊恨。在野黨工黨則嗅到機會，盼能藉機擴張國會席次。

除了強生，9日起至少已有2名保守黨議員也宣布辭意。路透報導，強生的盟友、下議員杜里絲（Nadine Dorries）在9日即宣布請辭，另一名同黨議員亞當斯 （Nigel Adams）則在10日於推特宣布辭意，使得須補選的下議員席次達到3席。

亞當斯宣布辭職前，支持強生的下議員詹金斯（Andrea Jenkyns）據傳曾在黨內WhatsApp群組中，批評蘇納克「開啟」這場事端。

強生的首相職位在2022年告終，部分原因是黨內和國內對於他違規舉辦派對感到不滿。蘇納克當年曾辭去財政大臣一職，被視為是對強生的挑戰。資深保守黨議員芮伍德（John Redwood）10日表示，為了避免議員辭職，首相必須以更多議員支持的方向帶領政黨。

報導指出，英國可望於2024年舉行國會大選，而工黨在民調 中暫以16%差距領先保守黨。工黨副黨魁芮納（Angela Rayner）10日稍早受英媒BBC訪問時表示，樂見後續議員席次補選，「我們將會奮力贏下那些選區。」