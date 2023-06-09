長榮航空與泰航滑行道上碰撞 日本羽田機場關閉跑道
JX通信社報導，日本時間10日11時左右，飛往曼谷的泰國國際航空683號航班與飛往台北的長榮航空189號航班在羽田機場A跑道附近的滑行道上發生碰撞。
據瞭解，泰航客機的翼尖小翼與長榮航空的垂直尾翼互相削過。推特上網友拍到照片顯示，泰航客機的機翼尾段缺少一小截。事發後有救護車到場，羽田機場也已關閉A跑道。
【重大インシデント案件 速報】— みしぇる (@persian_Kuri) June 10, 2023
EVA (BR)189便の尾翼…タイ航空にぶつけられた模様。
欠けてるし、消防車来てるし…
俺の休暇さよなら。#羽田空港#EVA#タイ航空#THAI pic.twitter.com/LA25ZCXZKb
羽田空港— yoheyo (@yoheio3) June 10, 2023
TG683便スワンナプーム行き
衝撃の後、翼もげたんですけど…
何かに接触した？ pic.twitter.com/QuAOUfdnZu
羽田空港— まーさん (@sewaka_sama) June 10, 2023
滑走路閉鎖か？ pic.twitter.com/yC3kAVQcpr
羽田空港誘導路— ありえい (@Ariei2000) June 10, 2023
TG683とBR189が接触したらしい pic.twitter.com/0QFPtjVIT5
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