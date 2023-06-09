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長榮航空與泰航滑行道上碰撞 日本羽田機場關閉跑道

編譯梁采蘩／即時報導
泰航客機的翼尖小翼與長榮航空的垂直尾翼互相削過。推特上網友拍到照片顯示，泰航客機的機翼尾段缺少一小截。（截圖自推特／@persian_Kuri）
泰航客機的翼尖小翼與長榮航空的垂直尾翼互相削過。推特上網友拍到照片顯示，泰航客機的機翼尾段缺少一小截。（截圖自推特／@persian_Kuri）

JX通信社報導，日本時間10日11時左右，飛往曼谷的泰國國際航空683號航班與飛往台北的長榮航空189號航班在羽田機場A跑道附近的滑行道上發生碰撞。

據瞭解，泰航客機的翼尖小翼與長榮航空的垂直尾翼互相削過。推特上網友拍到照片顯示，泰航客機的機翼尾段缺少一小截。事發後有救護車到場，羽田機場也已關閉A跑道。

長榮 機場 泰國

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