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工程師塞車中 扯日本140億美元晶片凌雲壯志的後腿

編譯季晶晶／綜合8日電
台積電在日本熊本小鎮的新廠，造成當地交通打結。圖為台積電在台灣台南的大樓外觀。(路透)
台積電在日本熊本小鎮的新廠，造成當地交通打結。圖為台積電在台灣台南的大樓外觀。(路透)

每天早上，一些全球最優秀的晶片工程師被堵在日本熊本縣30號公路的車陣裡，這些車載運重型機機和數千名工人牛步前行，正駛往原本是農地的台積電新廠址，等這座廠明年投產，這裡即將成為全日本最先進的晶片園區  。問題是，交通壅堵可能給日本的晶片雄心壯志拖後腿。

數十億美元的半導體相關補貼湧入，將為原是農業小鎮的菊陽帶來大量工作機會，但這裡出現住房和服務短缺的問題，而且，長期堵車，晨間通勤需時90分鐘或更久。

當地居民池田美紀抱怨「交通太糟了，同時，什麼都缺，兩年前剛建成的一所小學，教室不夠容納新學生，托兒所的老師不夠，而該確保一切運行順暢的市政廳沒有足夠的人力可以處理問題」。

變化正加速腳步到來。全球各地的企業到包括菊陽在內日本水資源豐富的鄉村地區尋找落腳處，因中美競爭使世界日益分裂，正重塑供應鏈。台灣身處地緣政治緊張局勢的中心，其他國家希望降低對台的技術依賴，日本覺得這正是他們的大好機會。

東京預備提供逾140億美元補貼晶片業，這是推動2030年國產晶片產量提高三倍的努力其中一環：它承擔了台積電建廠成本80億美元的一半左右，還在洽談支持相鄰的第二座廠；也打算提供15億美元資助美光科技擴建廣島廠；同時補助本土的Rapidus生產尖端晶片。但在此一戰略要開步走的熊本就先「塞車」了。

台積電工地的周圍全是寬度只夠三個大人並排走的無標誌農業道路，像棋盤一樣縱橫交錯，直到連接上30號公路。進出台積電工地的卡車沿30號公路經過更多交通堵塞的路口，前往附近的熊本機場或八代港。

台積電在此建廠也帶來供應商在附近找地方設辦公室，菊陽的住宅和工業用地價格因此大漲了兩、三成。但公共交通匱乏和30號公路壅塞，使勞工不願意住在離台積電園區太遠的地方。

熊本本來就是全日本交通最糟地區，台積電已向當局表達憂慮，但當地官員估計，緩解塞車要幾年時間。目前的討論重點還停留在30號公路該加寬多少，明年3月之前會購地，但官員還沒確定動工日期，遑論完工。30號公路之外，由於居民反對、與地主談判尚未結束，以及招標有其流程，大多數項目還在紙上規劃階段。

熊本工商會副主席Mariko Nishimura坦言：「熊本或整個九州能否從台積電的投資獲得最大利益，就取決於我們能否找到改善交通問題的解决方案。」

台積電 晶片 日本

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