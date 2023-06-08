小學生偷看班導平板 見「私人筆記」…受衝擊不想上學

日本一名國小班導師將個人平板放在教室內，竟被學生們偷偷拿出來瀏覽，更意外挖出「私人筆記」。示意圖。（取材自ingimage）

許多人不會在手機 或平板上設定密碼，一不留神恐被他人看光私人資訊。日前，日本 一名國小老師拿出常用的平板電腦後，離開教室約20分鐘的時間，不料學生們竟趁機看光裡頭的資訊，更意外挖出老師的「私人筆記」，有學生看到內容後因大受震撼而落淚，還有人難受到無法上學，校方也趕緊對此事做出回應。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，事件發生在日本山口縣柳井市的一所市立小學，本月2日，六年級的一名班導師將個人的平板電腦放在教室內，隨後為開會而離開教室約20分鐘的時間。在此期間，被好奇心驅使的小六生們興奮地打開老師的平板偷看，沒想到竟意外挖出班導的「私人筆記」。

據悉，該名班導師將學生們的學習狀況、校內人際關係及家長的要求都整理在平板內，且部分記錄存有「不恰當的描述」，針對學生的成績及與家長溝通的部分，有著較露骨的個人評論。班級裡有約30名學童，幾乎一半的人都偷看了老師的「私人筆記」，部分學生因內容過度衝擊而流淚，還有一人因此感到身體不適，之後向校方請假，不願來學校上課。

校長及當地的教育 委員會也對此事進行調查，先暫停該名班導師的職務，並由另一名老師擔任代理班導，隨後也召開家長說明會致歉。該校的校長也出面道歉，「讓孩子們與他們的家長感到不舒服，我感到相當抱歉」。

影音來源：yab山口ニュース YouTube