我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳中國將在古巴設秘密監聽基地 威脅美國後院

紐約市霧霾持續 教育局緊急通知：高中明天改網課

奶奶煮麵 女兒、3孫子吃完後離奇身亡 悲劇真相曝光

聯合新聞網／ 即時報導
示意圖。(Engin Akyurt@Pexels)
示意圖。(Engin [email protected])

俄羅斯的一家法院判處了一名阿嬤19年有期徒刑，原因是她在煮好的麵條裡加了毒藥，殺了自己殘疾的女兒和3名小孫子，釀成4死的悲劇。被告莉迪亞（Lidia Shiryaeva）表示，因為丈夫不久前在車禍中身亡，照顧4名親屬讓她感覺喘不過氣、太繁重，才會犯下這起錯誤。

根據《鏡報》報導，這起謀殺案發生在2021年的12月，莉迪亞23歲的女兒患有嚴重的腦性麻痺，她的孫子分別是3歲、5歲和7歲，因為母親殘疾的緣故，幾乎無法參與養育，而父親也總是忙碌在工作中。

就在謀殺案發生之前，莉迪亞的丈夫在車禍中因為頭部受重傷而死亡，當地媒體表示，她丈夫的死可能對她產生了深遠的影響，莉迪亞也到去年夏天才承認犯罪。

莉迪亞表示，她在大家都分心的時候，出去拿了一包毒藥，她知道丈夫的汽車上有毒藥，在煮麵的時候，順勢加入湯中，攪拌均勻，並且讓女兒還有孫子喝下，導致4個人在受害後幾天身亡。

調查人員在案發現場搜查了大量物品，並進行了法醫、衛生流行病學、物理化學等檢查，去年8月又進行了額外的調查行動，之後莉迪亞坦承犯案，並解釋自己無法負荷照顧家人的重擔，最後法院處以她19年有期徒刑。

車禍 汽車 俄羅斯

上一則

水壩潰堤淹南部 烏克蘭：恐損失數百萬公噸作物

延伸閱讀

平均11分鐘1死 槍枝死亡數再創新高

平均11分鐘1死 槍枝死亡數再創新高
警公布車禍女死者素描 尋求公眾幫助識別身分

警公布車禍女死者素描 尋求公眾幫助識別身分
每11分鐘就1人命喪槍口 美槍枝死亡案例連2年創新高

每11分鐘就1人命喪槍口 美槍枝死亡案例連2年創新高
5億高中生墜樓案 法醫鑑定無酒精、毒物反應

5億高中生墜樓案 法醫鑑定無酒精、毒物反應

熱門新聞

圖／Ingimage

出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

2023-06-06 19:04
三笠宮崇仁親王妃百合子是目前最高齡的日本皇室成員，1923年6月4日出生的她，迎來100歲生日。（Getty Images）

日皇族第2人 百歲百合子王妃每天這樣養生

2023-06-05 02:23
日本藥妝是許多外國旅客赴日必買的商品之一。圖／聯合報系資料照

遊日本「必買清單」排行曝光 第1名被狂掃貨到快創紀錄

2023-06-06 18:39
烏克蘭總統澤倫斯基的推特6日發布畫面顯示，卡科夫卡水壩被破壞，大量蓄水從缺口流出。(截自推特)

烏克蘭水壩遭炸毀下游恐釀災 赫松州長籲民眾趕緊自救

2023-06-06 06:55
約旦王室舉行王儲婚禮，王儲胡笙王子(右)迎娶有沙烏地王室血統的建築師艾塞夫。(Getty Images)

約旦王儲迎娶沙國王室血統新娘 威廉凱特、吉兒皆出席

2023-06-01 16:28
法國安錫鎮公園發生隨機持刀攻擊幼童案，造成五傷，兇嫌是一名敘利亞難民。(截自推特)

法國持刀攻擊案5傷 受害幼童還在坐嬰兒車 3人情況危急

2023-06-08 10:52

超人氣

更多 >
父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」

父女、兄妹、母子全亂倫 台婦詭辯「性教育」
街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？

街拍不倫照大反轉…小三白富美 中石油書記才是被包養的那個？
中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜
加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師

加州14歲神童大學畢業創172年來紀錄 成SpaceX最年輕工程師
「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司

「牽手門」小三被起底 碩士學歷愛自拍、與正宮同公司