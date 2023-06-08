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中美在台灣問題的衝突 歐盟調查：62%受訪者拒介入

記者葉文義／即時報導
歐盟調查顯示，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。(新華網)
歐盟調查顯示，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。(新華網)

歐洲對外關係委員會（ECFR）發布一項涉及11個歐盟成員國的調查。民意平均值顯示，逾四成受訪者將中國視作「必要夥伴」 (necessary partner)，超過六成受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。

據中新網、香港經濟日報報導，歐盟外交委員會7日公布對11個成員國、逾1.6萬名民眾的民調，46％受訪者認為中國是「盟友或合作夥伴」，而認為是「競爭對手」有35％。

歐洲對外關係委員會於4月面向11個歐盟成員國展開了這項民意調查，包括奧地利、保加利亞、丹麥、法國、德國、匈牙利、義大利、荷蘭、波蘭、西班牙和瑞典。

其中，保加利亞、匈牙利、西班牙有超五成受訪者認為中國是「必要夥伴」乃至「盟友」。荷蘭和奧地利的這一比例也幾乎達到50％左右。

有趣的是，作為歐盟內部最主要、與中國關係較好的兩個國家，法國和德國的受訪者只有31％和33％視中國為夥伴，反而有50％和41％認為是對手。

另外，有65％的受訪者對中國持有橋樑或港口等關鍵基礎設施管控權感到不安，59％不希望中國公司收購本國報章，52％的受訪者反對中國企業收購本國科技公司。41％的受訪者認為，如果中國向俄羅斯供應軍火，會同意歐盟制裁北京，即便傷及自身經濟，而33％人表示反對。

另外， 62％受訪者希望不要捲入中美在台灣問題上的衝突。這結果反映，歐洲民眾更傾向於法國總統馬克宏視中國為合作夥伴的想法，而非「去風險」。

該民調還顯示，多數歐洲民眾認為美國對歐洲很重要。但與此同時，四分之三的受訪者認為歐洲不能一直依賴美國，需要關注自己的防禦能力。只有不到十分之一的受訪者認為，美國會一直保護歐洲。

歐盟 民調 德國

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