烏水壩爆炸 厄多安向俄烏總統提議 設國際委員會調查

烏克蘭南部一座俄軍控制的大型水壩遭到破壞，俄烏互控對方炸毀水壩。（美聯社）

土耳其 總統厄多安 （Recep Tayyip Erdogan）今天分別與俄羅斯及烏克蘭 總統通話，提議成立國際委員會調查烏南卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）遭破壞事件。這座水壩昨天傳出爆炸，俄烏相互怪罪。

中央社引述法新社報導，厄多安的辦公室表示，厄多安與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話時說，「可以成立一個委員會來對爆炸事件進行詳細調查，參與成員包括交戰方、聯合國（UN）和土耳其在內的國際社會推派的專家」。

厄多安與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）通話時也做出相同提議，並表示土耳其準備好盡一份力量。

厄多安告訴普亭：「有必要對卡科夫卡水壩發生的爆炸進行通盤調查，以排除任何懷疑空間。」

卡科夫卡水壩位在第聶伯河（Dnipro River）上，攔住的水庫提供烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠所需冷卻水源。這座核電廠位在第聶伯河上游約150公里處，是歐洲最大核電廠，目前遭到俄羅斯占領。

卡科夫卡水壩破裂已造成第聶伯河下游廣大區域淹水，成千上萬平民被迫逃離家園，並引發生態災難疑慮。

澤倫斯基也在社群媒體推特（Twitter）上以英文表示，他今天與厄多安通話時談到卡科夫卡水壩破壞帶來的「人道與環境後果」，還說自己給對方一份「烏克蘭解除災難所需迫切需求清單」。

土耳其是北大西洋公約組織（NATO）成員國，並與莫斯科和基輔皆有良好關係。