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出國前晚機位突被取消…「1原因」 他慘遭禁飛10年

聯合新聞網／ 即時報導
圖／Ingimage
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英國一名男子原訂5月25日要赴西班牙旅遊，卻在前一晚遭航空公司臨時取消機位，還被告知因為「曾經的破壞行為」，未來十年將被禁止搭乘該公司航班。男子一問之下才發現，自己竟被誤認成另一名與他同名、同生日的「奧客」，他無奈表示，這已經不是他第一次因為「撞名」遭受無妄之災了。

根據《每日星報》報導，英國一名男子哈里斯（Keith Harris）準備要去西班牙亞利坎提省 (Alicante）度假一個月，卻在登機前一晚收到航空公司「取消訂位」的通知，甚至還被加入黑名單，未來10年無法再搭乘該公司航班，讓他因此急忙致電詢問，才得知原來是航空公司將哈里斯誤認為另一名乘客。

事後，航空公司向哈里斯道歉並澄清，他們起初是基於善意才下達禁飛令，「因為哈里斯與之前因嚴重犯罪而被禁止登機的乘客有著相同的名字和出生日期，並且剛好從同一個英國地區起飛」。

不過哈里斯表示，雖然雙方取得聯繫後就解決了問題，但解開誤會後，航空公司只給他幾個小時到達機場，「這是令人難以置信的壓力」，他因此直呼，以後絕對不會再搭乘該航空公司。

事實上，這已非哈里斯第一次被錯認成別人，他無奈透露，去年夏天自己就曾因與通緝犯「撞名」，遭大批穿著防彈背心的武裝警力破門而入，警方審問他長達10分鐘後才驚覺抓錯人。倫敦警察廳也表示，確實有這件事發生，但當時已立即透過書面向哈里斯道歉。

警察 機場 通緝

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