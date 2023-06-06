中俄軍機入侵防空識別區 日韓軍機升空應對

圖為中國殲-16戰機。(美聯社資料照)

中國軍方今天公布與俄羅斯進行聯合空軍巡航的消息，但兩國軍機一度入侵他國防空識別區，使日本 、南韓 軍機升空應對；南韓軍方表示，共有8架中、俄軍機進入韓國防空識別區後離開。

南韓合同參謀本部表示，4架中國軍機及4架俄羅斯軍機在當地時間今天上午11時52分至下午1時49分間陸續進入南海及東海的防空識別區（KADIZ），但未進入南韓領空。

據路透報導，日本軍機在中俄軍機飛進日本海後，也升空應對。

南韓合同參謀本部表示，軍方在中俄軍機進入KADIZ前就已探測到軍機蹤跡，派遣空軍戰鬥機升空採取戰術措施，預防意外狀況發生。防空識別區是基於空防需求，為提前因應可能進入本國領空軍機而設定的空域，國際上一般在軍機進入他國防空識別區前，都會提前向該國提出飛行計畫及進入位置等資訊。

中國國防部稍早發布公告表示，根據中俄兩軍年度合作計畫，雙方今天在日本海、東海相關空域組織實施第6次聯合空中戰略巡航。韓聯社報導指出，中國與俄羅斯常藉聯合巡航及聯合訓練等名義，入侵KADIZ，去年5月及11月都曾發生這類種狀況，中國軍機今年1月也曾短暫進入KADIZ。

中俄這次聯合行動，在不久前北韓 發射偵察衛星失敗後更顯敏感，北韓5月31日以火箭發射衛星後，受到美國、日本及南韓以違反聯合國安理會決議為由強烈譴責，但因中國與俄羅斯聲援北韓，安理會最終未能對北韓祭出進一步制裁。