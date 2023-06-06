指控媒體政府勾結 哈利王子：英國名聲爛透了

英國哈利王子控告小報發行商「鏡報報業集團」非法收集資訊，6日出庭作證。(路透)

英國哈利 王子（Prince Harry）控告小報發行商「鏡報報業集團」非法收集資訊，今天出庭作證。他抨擊英國媒體和政府互相勾結，損害國家聲譽。

法新社報導，英國作為一個君主立憲制的國家，君主應該凌駕於政治之上，英國王室成員大多追隨這種做法，避免公開批評當權政府。

不過現在移居美國，屬於自我流放狀態的哈利王子，卻在與「鏡報報業集團」（Mirror Group Newspapers）的官司中，對政府與新聞媒體相互勾結這個存在已久的議題開砲。

正式頭銜為薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）的哈利王子在倫敦高等法院的證人供詞中表示，他提起這項訴訟不是因為和小報之間的世仇恩怨。

他說，他反而想要「確切控訴那些劫持媒體特權與力量為己所用」，「利用非法或未獲法律授權手段，來獲得利益與推動議題的人」。

38歲的哈利說，那些該負責的人「毫無改變的意願」，因此他們必須被曝光，以避免其他人承受與他相同的命運。

他說，「以國家的層級來看，現階段，全世界以媒體和政府的狀況來評斷我國，而我認為這兩者都處在最低點」。

哈利王子表示，「當媒體未能監督政府，追究政府責任，反而為了維持現狀而選擇和政府同流合汙，民主就失敗了」。

英國的全國性報紙主要都為右傾，傾向支持首相蘇納克（Rishi Sunak）所屬的保守黨。

批評人士曾稱，這使得許多關於政治議題的報導都出現立場偏頗，包括英國是否要脫離歐洲聯盟的脫歐 辯論。

蘇納克的官方發言人拒絕對哈利王子的批評發表評論。