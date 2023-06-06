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澳洲估今年70%機率出現聖嬰現象 恐拖累小麥產量減30%

編譯洪啟原／綜合外電
澳洲氣象局預估，全球今年出現聖嬰現象的機率為70%，澳洲農漁林部同日表示，聖嬰現象恐衝擊小麥和大麥等作物的冬季產量從歷史高點銳減逾30%。(路透)
澳洲氣象局預估，全球今年出現聖嬰現象的機率為70%，澳洲農漁林部同日表示，聖嬰現象恐衝擊小麥和大麥等作物的冬季產量從歷史高點銳減逾30%。(路透)

澳洲氣象局6日預估，全球今年形成聖嬰現象（El Nino）天氣型態的機率為70%。澳洲農漁林部同日表示，聖嬰現象恐怕衝擊小麥和大麥等作物的冬季產量，預估會從歷史高點銳減逾30%。

路透報導，澳洲氣象局表示，目前狀況已符合相關氣候模型與指標的標準，因此將把聖嬰現象發展的可能性從「觀察」升高至「預警」；該現象常與更炎熱、乾燥的天氣有關。若聖嬰現象發威，澳洲東岸面臨更乾燥天氣的機率將升高，而澳洲南部三分之二地區的氣溫可能比以往更高。澳洲是全球第二大小麥出口國，主要供應中國、印尼及日本等亞洲買家。

根據澳洲農漁林部最新公布的6月農業大宗商品報告，澳洲2023~2024年冬季農作物總產量，預估下滑34%至4,490萬公噸，將比2022~2023年的十年平均產量4,640萬公噸還低3%。澳洲小麥常在4~5月播種，並從11月開始收成。

澳洲農漁林部並預估，小麥和大麥的冬季產量預估各下滑34%和30%，至2,620萬公噸和990萬公噸，均低於十年平均產量。菜籽油產量估下滑41%至490萬公噸，但仍比十年平均產量高出15%。

報告指出，農作物產量續減，因耕種地區6~8月降雨量有很大機率低於平均值，可能與聖嬰現象有關。報告還說，農作物產量減少將對農業生產總值構成壓力，例如2023~2024年的農業生產總值估減少14%至790億澳幣（520億美元），但此金額預料仍是歷來第三高

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