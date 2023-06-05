與企業合抗假資訊 歐盟副主席：AI沒有言論自由權

歐盟執委會副主席喬霍瓦。(美聯社)

歐盟 執委會副主席喬霍瓦今天在與谷歌、微軟等網路和廣告業界會面後表示，歐盟將與業界討論針對生成式AI 的行為守則，並說「對於AI產品，我看不出這個機器有任何言論自由權利」。

歐洲聯盟執行委員會去年6月與數十家網路平台、廣告業者簽署「2022年因應假資訊強化行為守則」（2022 Strengthened Code of Practice on Disinformation），執委會今天在屆滿周年之際與簽署守則的企業代表會面，探討未來做法。

主管價值與政策透明的歐盟執委會副主席、捷克籍的喬霍瓦（Vera Jourova）在會後記者會上表示，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭為歐盟對抗假訊息打開新篇章，她也向與會企業提出4點要求。

首先是加強因應俄國的假訊息。其次是投入更多資源在事實查核上，「我們需要簽署者在所有（歐盟）成員國和所有語言上面都投入」，她說中東歐國家尤其位居俄國假訊息戰的最前線，而安全和選舉則是當前最主要的兩大議題領域。

第三是讓研究者能取得足夠的網路平台數據資料，要求分享內部數據對於「資料即資產」的網路業者而言很敏感，但喬霍瓦強調，政治決策者需要得到正確分析的資料，才能採取對的行動。

「新科技帶來對抗假訊息的新挑戰」，喬霍瓦說，第四個要求是討論出針對生成式人工智慧（AI）的行為準則，例如微軟（Microsoft）旗下的ChatGPT、谷歌（Google）旗下的Bard等聊天機器人（chatbot）必須能防範惡意行為者用來製造假訊息，企業界也須投入足夠資源，開發能有效消除生成式AI傳播出去的假訊息。

她說：「保障言論自由是我們的主要任務，但對於AI而言，我看不出那個機器有任何言論自由的權利。」

歐盟在2018年首度推出對抗假訊息的行為守則，去年更新強化版本以來，簽署企業從34家增加到如今的44家，但特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）入主社群平台推特 （Twitter）後對歐盟監管頗多不耐，5月下旬已通知歐盟，退出行為守則的簽署行列。

喬霍瓦在記者會上回應：「它（推特）選了一條困難的路，選擇（與歐盟）對抗。」她強調行為守則雖是企業自願的承諾，但推特選擇退出將更引人關注，而歐盟對推特是否遵行相關法規也會「更深刻調查與檢視」。

她所說的法規之一是去年11月起施行的歐盟「數位服務法」（Digital Services Act），今年4月執委會公布該法第一波受監管的19家大型企業名單，包括已簽署前述行為準則的谷歌、微軟、臉書母公司Meta、短影音應用程式TikTok，以及推特。

臉書母公司Meta。(美聯社)

這19家在歐盟數位服務法下被定義為「非常大型」的網路巨企，必須在4個月內修改系統以符合該法規範，並向歐盟執委會提交第一份「年度風險評估」報告，分析違法內容和虛假訊息如何可能鑽過其系統漏洞的風險，以及如何改善。

若違反規定，最重罰款可達該平台企業在全球營業收入的6%，並可能被懲罰暫時停止在歐盟區的網路服務。

喬霍瓦說：「推特想在歐盟市場賺錢，它就必須遵守數位服務法。」

數位服務法既已施行，為何還需要企業簽署自願性的行為守則，她解釋「差別在速度」，守則的好處是可以期待企業快速採取行動因應假訊息，但她坦承數位服務法落實後，行為準則中已被法律規範到的企業承諾也就不必存在。

根據這項行為守則，簽署者須於6個月內實踐守則內容。除了已施行的數位服務法，歐盟執委會2021年領先全球提出「人工智慧法」（AI Act）草案則尚未走完立法程序。這些法規和守則將構成歐盟因應網路假訊息和非法內容、保障使用者的體系，成為國際上的參考範例。