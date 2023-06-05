哈利、梅根錯誤決定害到小孩？資深媒體人：絕對後悔

哈利（右）與梅根和英皇室鬧翻，被認為不利孩子的成長。（路透）

英國哈利 王子與妻子梅根 向來是各方矚目的焦點，尤其和皇室之間的種種衝突，更是外界關心的話題。他們從英國搬到美國發展也已經3年，兩個孩子亞契與莉莉看來都會按照美式文化來教養，和其他的皇室親戚差異很大。不過，在資深媒體人葛雷登卡特(Graydon Carter)的眼中，哈利與梅根其實有些決定對於亞契、莉莉並沒有幫助，反而會妨害他們的成長，哈利和梅根以後一定會後悔。

葛雷登卡特曾經擔任「浮華世界」的編輯25年，在他看來，哈利與梅根和一堆皇室親戚鬧翻，譬如兄嫂威廉、凱特 ，就不太想跟他們在恢復往來，連帶會讓亞契與莉莉失去和堂兄堂姊們相處的機會。威廉與凱特的3個小孩喬治、夏綠蒂、路易，在英國搶盡風頭，然而對於亞契、莉莉這一對堂弟堂妹，他們可是從來沒啥接觸，就跟陌生人沒兩樣。

平輩的堂兄姊、長輩的伯父與伯母，亞契和莉莉已經甭想接觸，他們的爺爺、奶奶、外公、外婆這一輩呢，爺爺查理貴為英國國王，據稱也和他們的爸爸哈利還有聯繫，但因為身分特別，似乎也不太會有機會跟他們私下相處，除非英皇室決定要再度接納哈利與梅根。至於外公和媽媽都已經徹底鬧翻，甚至還隔空交火，亞契與莉莉想都不用想跟他碰面，唯一有機會保持密切關係的是外婆，因為在他們出生之前，一直是外婆在陪伴他們的媽媽梅根。