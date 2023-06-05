阿富汗小學驚傳80名女學生中毒 疑似挾帶私人恩怨

阿富汗北部兩所小學日前發生「學生中毒」事件，共計有近80名女孩需住院治療，當地教育官員透露幕後黑手挾帶「私人恩怨」，但沒有詳細說明。(Getty Images)

阿富汗 北部2所小學日前發生「學生中毒」事件，共計有近80名女孩需住院治療，當地教育 官員透露幕後黑手挾帶「私人恩怨」，但沒有詳細說明。

衛報報導，阿富汗薩爾普勒省（Sar-e-Pul）「Sangcharak」區的小學6月3日和4日連續傳出學生中毒事件，省教育廳聽長拉赫馬尼（Mohammad Rahmani）透露「有60名女學生在Naswan-e-Kabod Aab學校中毒，另外17名女學生則在Naswan-e-Faizabad學校中毒」。

拉赫馬尼並未提供有關女學生如何中毒的細節，僅透露受害者的年齡落在一年級到六年級，並指出「2所小學距離很近，一個接一個成為目標，我們將學生轉移到醫院，現在他們的情況良好」，他還補充稱「相關部門的調查正在進行中，初步調查顯示有人懷恨在心，付錢給第三方進行下毒」。

這起事件被認為是自神學士（Taliban）於2021年8月掌權、並開始鎮壓阿富汗女權以來首次發生此類事件，其鄰國伊朗 去年11月也曾出現一波連續性的中毒事件，其中大部分也發生在女子學校，迄今也尚未有消息能指出究竟誰是幕後黑手。