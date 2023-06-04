星國防長：東北亞局勢比南海更讓人擔憂 火焰大得多

新加坡國防部長黃永宏認為，比起南海，東北亞存在的「火焰會大得多」。（路透）

新加坡 國防部長黃永宏指出，比起南海問題，東北亞的局勢更讓他感到擔憂，因為區域有幾個具實力的國家，包括中國、日本 、南韓和擁有核武的朝鮮，存在的「火焰會大得多」。

據新加坡聯合早報報導，黃永宏4日在香格里拉對話上表示，南中國海糾紛已經持續了一段時間，但越南 、菲律賓、汶萊、馬來西亞和中國等聲索國依然維繫著與彼此的關係，能夠讓局勢降溫的渠道也仍然存在。

東協與中國也正在為制定「南中國海行為準則」磋商，中國承諾會嘗試尋找一個共同解決問題的途徑。

在被問到日本能為區域安全多做些什麼時，黃永宏稱，從東協和新加坡的立場而言，「在亞洲，日本能為亞細安（ASEAN，台灣稱「東協」）穩定而做的最重要的一件事，就是改善與中國的關係」。

他認為，日本與本區域國家還有一些「未解決的敵意」，它們潛伏在表層下。為了維持地緣政治穩定，日本和中國的關係越好，當這些未解決的敵意浮上檯面時，轉圜的餘地就越多。

黃永宏指出，其次，如同日本過去數十年所做的，日本應該有更多作為，讓其他國家對日本的軍事化和發展感到安心；第三，繼續在多邊場合參與地區事務。

日本已提出要在五年內增加一倍的國防預算，到2030年，日本的軍事開支預計將相當於法國，約達600億美元。

黃永宏說，新加坡接受日本能在區域安全方面扮演更吃重的角色，但他同時提醒，「我們從未遇到日本在國防上花費那麼多的情況。如果日本可以持續讓鄰近的亞細安國家和中國感到安心，在這個方面多加留心，這麼做對他們來說是好的。」