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北韓外匯收入哪裡來？美官員：有一半可能是不義之財

編譯季晶晶／即時報導
北韓領導人金正恩。(路透)
北韓領導人金正恩。(路透)

日經報導，一位美國高階官員透露，美國估計北韓大約有半數外匯收入來自網路攻擊，而這筆不義之財可能為其武器計畫提供重要的資金來源。

平壤構成的威脅是周五在新加坡舉行香格里拉對話安全會議的主要議題之一。儘管北韓上周未能成功發射間諜衛星，但已表示很快會在不事先通知的情況下再次嘗試。

拜登政府的一位高階官員表示：「我們非常擔心加密貨幣被盗，網攻，是平壤政權的重要資金來源，擔心他們的外匯收入有大約50%來自網路盜竊。」他補充說，美國與南韓和主要盟友合作「專注於反擊」，也希望提高外界認知，以便企業能意識到這些網攻活動的危險性。北韓網攻自2018年來激增，剛好是領導人金正恩領導下的飛彈發射激增之時。

新冠疫情期間，北韓的對外貿易直線下降。該國外匯收入大多來自向中國大陸走私煤炭等商品，據信愈來愈依賴網路盗竊來彌補損失。

南韓政府估計，北韓2022年透過網攻竊取了7億多美元的加密貨幣，並從國外雇用的大約10000萬駭客那裡賺到數億美元。南韓的民間機構估計，去年加密貨幣盜竊案高達17億美元。

南韓的朝鮮半島和平與安全事務特使金健上周五在香格里拉論壇的小組討論中表示，北韓對越南和新加坡，甚至是有友好關係的中國，都發起網攻。首爾已敦促南韓企業加強網路防禦，小心查核是否有以虛假身分應聘的資訊技術自由工作者。

北韓 南韓 貨幣

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