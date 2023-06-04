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哈利、梅根閉上嘴 英國皇室終於可以鬆口氣？

記者蘇詠智／即時報導
英王查理三世據說對於兒子、兒媳的態度轉變，感到鬆了口氣。（歐新社資料照片）
英王查理三世據說對於兒子、兒媳的態度轉變，感到鬆了口氣。（歐新社資料照片）

英國哈利王子與妻子梅根，近幾年來有如皇室人員眼中的不定時炸彈，但皇室或許終於可以放下心來，哈利與梅根暫時不會再公開批評皇室了。

哈利梅根每隔一陣子就會公開砲轟，不是在歐普拉電視專訪上稱皇室有人種族歧視，就是在Netflix紀錄片裡表示他們和兄嫂威廉、凱特相比，得到的是明顯不同的差別待遇，哈利的個人回憶錄「備胎」（直譯）中，更是直指皇室有人對外亂放話，藉著破壞梅根形象來保護威廉與凱特。

接二連三的重砲，除了使英國多數民眾與媒體都對他們反感至極、提到他們永遠很難不冷嘲熱諷外，也使得皇室人員不知道該要怎麼對待他們，偏偏這大半年來包括伊麗莎白二世女王去世、查理三世加冕大典等重大事件，皆需要有哈利的參與，如果不找他回來場面會立刻變得很難看，找他回來又怕他藉機再對外面講皇室壞話，讓皇室人員們大傷腦筋。

不過，跟哈利、梅根一向站在對立面的英國「太陽報」，卻宣稱皇室人員接到了足以開心的好消息：哈利與梅根暫時不會再公開批評皇室了。

為何有如此180度的轉變？「太陽報」嘲諷表示，除了哈利和梅根的批評在美國出現反效果、讓他們在較為重視的美國人氣有些下滑外，也因為他們真的沒剩多少料可以爆，能罵的、能講的，這兩、三年已經講得差不多了。

據稱查理三世是極少數和兩人還有聯繫的英皇室重要人員，照說不用太煩惱哈利這個小兒子的各種怨言，反正他已經穩穩的坐在國王寶座上，需要有顧忌的是還沒成為英王、有可能被民眾對君主制的日漸厭惡而影響的威廉，可是查理也傳對於哈利和梅根的轉向，大大鬆了口氣，很開心有清靜的日子可以過了。

現在他們反而要怕的是，如果哈利與梅根只是短時間的改變，心裡還是對皇室餘怒未消、準備蓄勢待發，那就不知何時風暴又會再起了。

哈利王子（右）與妻子梅根據傳不會再繼續公開批評英皇室。（路透資料照片）
哈利王子（右）與妻子梅根據傳不會再繼續公開批評英皇室。（路透資料照片）

哈利 梅根 威廉

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