厄多安新內閣 暗示財經政策將「大轉彎」

土耳其新任財長希姆塞克。(路透)

土耳其 總統厄多安 成功連任後，3日全面改組內閣，包括撤換財經團隊，任命備受敬重的經濟學家希姆塞克（Mehmet Simsek）回鍋擔任財政部長，暗示經濟政策將「大轉彎」回歸較正統的做法，以化解生活成本危機等問題。

除了希姆塞克將兼任財長與國庫長，厄多安也任命奉行正統經濟政策的伊爾梅茲（Bilge Yilmaz）為副總統，被分析師認為政策即將轉向的跡象。

厄多安也撤換內政部長，由伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）接替厄多安的死忠支持者索魯，原內閣只有兩人留任。

分析師表示，希姆謝克入閣可能為央行 未來幾個月的升息行動揭開序幕。希姆塞克曾於2009~2018年擔任財長和副總理，獲得市場高度評價，但基於厄多安上次任期也曾短暫採取傳統經濟政策，卻又迅速重回非正統路徑，因此希姆塞克的決策能多獨立，將是關鍵。

歐亞集團土耳其主管柏克認為，厄多安指派希姆塞克為財長，代表他意識到民眾對他管理經濟挑戰的信任度下滑，但這項人事案可能只會延緩危機，不太可能提出經濟的長期解方，「希姆塞克任期之初將有強力職權，但隨著明年3月地方大選逼近，執行政策時會遭遇愈來愈強的政治阻力」。

厄多安2021年來的經濟施政都強調推動寬鬆貨幣政策與目標明確的授信，以刺激成長、出口及投資，並且迫使央行採取行動、侵蝕獨立性，導致去年通膨率竄升至逾85%，寫24年高點。