我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台男控遭性騷、限期道歉 王丹：歡迎提告尋找真相

解放軍台海意圖衝撞 迫使美艦改變航道

為癌末病人留明證 日「一人出版社」出自己想出的書

中央社東京3日綜合外電報導
日本出版業面臨不景氣，「一人出版社」卻逆勢成長。圖為示意圖。(Pexels)
日本出版業面臨不景氣，「一人出版社」卻逆勢成長。圖為示意圖。(Pexels)

日本出版業面臨不景氣，「一人出版社」卻逆勢成長。這些業者自行選擇想發行的書本出版，例如描寫癌末病人旅行對抗病魔的勵志書，以及為愛魚成痴的國中男生出版魚繪本等。

日本產經新聞報導，在日本出版業不景氣的大環境下，由個人負責出版業務的「獨立系．一人出版社」正逐漸增加。在滋賀縣長濱市經營一人出版社「能美舍」的堀江昌史就是其中一人。她以滋賀及長濱為據點，「希望出版能讓地方人士開心的書籍」。

堀江曾任日本「朝日新聞」記者，2016年時基於「想製作發揮新聞記者傾聽能力的書」成立能美舍。她跟丈夫在長濱市的老房子開了一家咖啡廳，提供用自家栽種蔬菜製作的餐點，每周營業3天，其他時間就用來製作書籍。

●一人出版社 出書工作一把抓

書籍從企劃、採訪、編輯到行銷，以及在社群網站的宣傳全由堀江一手包辦。能美舍每年出版1到3本書，過去7年來包括重新出版的書籍在內，總計已出版14本書，且多數都跟地方有關。

堀江出版的書籍涉及各個種類，包括描述8位移居長濱市女性日常生活及真心話的雜誌「生存烏托邦」（暫譯）、滋賀縣栗東市鄉土料理家所著食譜，及再版以長濱市作為創作舞台的井上靖小說「星與祭」等。

其中最特別的一本書，是家住大津市的一名國中男生所創作的「第一次的琵琶湖的魚」（暫譯）。這名中學生非常喜歡魚，從2歲起就持續造訪琵琶湖，合計超過4000天。

他用彩色鉛筆描繪棲息在琵琶湖的50種魚類，充滿躍動感的筆觸成為話題，使得這本圖鑑繪本初版3000冊在3個月內賣光，備受好評。

日本近年來把為自己喜愛的偶像或角色加油的活動稱為「推活」，對堀江來說，出版書籍也可以說是一種「推活」。

堀江說，大型出版社常把銷售目標作為最優先事項，「而一人出版社可以追求一種純粹的心情，只因為喜歡這個作者，所以『想把這個人的努力以有形方式保留下來』」。

●將生命明證載入書籍

堀江過去擔任記者時雖然相當忙碌但也有成就感，不過她在27歲罹患婦科疾病，隔年留職停薪，沒有選擇回到東京的娘家，而是留在派駐地滋賀縣療養。

她當時結識一名韓語講師永田純子，對方跟她商量想要出書。永田45歲時因罹患卵巢癌被宣告壽命僅剩3周，後來接受治療，並持續帶著自己喜愛的「飛出小童」人形立牌出國旅行，於47歲時過世。

「飛出小童」是滋賀縣為提醒駕駛注意突然跑出來的孩童，在路旁設置的小朋友人型立牌，後來成為紅遍日本的角色。

堀江在永田離世前這段時間，待在永田床邊仔細傾聽她所說的一字一句，之後出版永田旅行抗癌記錄的「和癌症一起去旅行的飛出小童」（暫譯），書中描述了永田持續旅行及對抗癌症的過程，為其生命留下明證。

這本書出版後引發很大迴響，相關人士跟她說「很感謝妳幫忙出這本書」，這也讓堀江思考，「我還可以對其他人有所助益」。

堀江在此書完成前就辭去記者工作，儘管有段時間感到空虛，但還是下定決心要成立出版社。

●想出書就出書 一人出版社的魅力

出版社組成的團體「版元.com」表示，2013年時他們的成員只有201間，但到今年4月時激增到507間，像堀江這樣的新創業者，大多都是一人出版社。

一人出版社業者、也在東京都府中市經營書店的小林惠美（音譯）談到這種出版社的魅力時說，「就算是大型出版社也必須考量獲利而暫緩企劃，但我們只要有一個『想出版這樣的書』的想法，就能夠出書」。

過去印刷及設計工作必須仰賴專業人員，但現在正經歷技術革新，使得大環境有利一人出版社，加上COVID-19疫情讓重新思考工作方式的人愈來愈多，研判也加速一人出版社的成長。

日本 癌症 社群網站

上一則

日新幹線暴雨後復駛 東京、大阪、名古屋站仍混亂 逾5000人滯留車站

下一則

印度列車相撞逾200死 倖存者：我活著但身邊人死了

延伸閱讀

日新幹線暴雨後復駛 東京、大阪、名古屋站仍混亂 逾5000人滯留車站

日新幹線暴雨後復駛 東京、大阪、名古屋站仍混亂 逾5000人滯留車站
新生兒去年創低 日本做這些事救生育率

新生兒去年創低 日本做這些事救生育率
日本新幹線因颱風暴雨停駛 乘客苦等16小時睡車廂過夜

日本新幹線因颱風暴雨停駛 乘客苦等16小時睡車廂過夜
30天隨你搭 這家日本航空看準後疫情商機 推國內線「飛到飽」

30天隨你搭 這家日本航空看準後疫情商機 推國內線「飛到飽」

熱門新聞

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

2023-05-27 09:52
哈利王子（右）與妻子梅根近日被不同人士預言絕對離婚。（路透資料照片）

哈利、梅根要離婚？不同媒體預言相同結局

2023-05-27 11:57
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

2023-05-27 09:25
韓亞航空日前發生男子在空中打開艙門的意外，只見一名空服員穿著高跟鞋，在離地250公尺高的艙門前以肉身阻擋。(擷自Yonhap News推特)

韓亞空姐阻「開門男」畫面曝光 離地250米踩高跟鞋護門

2023-05-30 14:17
英國一名議員稱自己可能遭到中國或俄國特工美人計陷害。(Photo by Arthur Osipyan on Unsplash)

中俄特工「美人計」？英議員在妓院全裸 驚恐求助政界大老

2023-05-28 18:27
中國國防部長李尚福。（路透）

WSJ：北京已告知五角大廈 回絕美中防長在香格里拉對話場邊會晤

2023-05-29 18:06

超人氣

更多 >
全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命

全身皆毒…毒堇現蹤德州 達拉斯女除草險喪命
30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心

30萬人vs.350人…美中留學生嚴重失衡 美駐華大使憂心
飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯
王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰

王丹再被控性騷 當事人：當男友的面撫摸我的腰
加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊

加州發現罕見金鋼狼 百年內第二次被目擊