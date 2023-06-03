香格里拉對話 英、加、菲防長強調印太和平關鍵在合作

英國國防大臣華勒斯(左)和加拿大國防部長安南德3日在新加坡出席香格里拉對話。(歐新社)

菲律賓、英國和加拿大 國防官員今天在香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議上表示，合作對印太地區的和平與穩定來說至關重要，包括與地區外的國家合作。

路透報導，在一場全體會議上，三國國防官員呼應美國國防部 長奧斯丁 （Lloyd Austin）先前發表言論。奧斯丁強調，溝通與合作對維持區域安全及穩定至關重要，而不僅只是軍事力量。

加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說：「加拿大對於打造一個穩定、平衡的地區有著濃厚興趣。這是什麼意思？意思就是打造一個講求國際規範、各方負責任參與的印太地區，和平解決爭議的印太地區，以及最終自由、開放且具包容性的印太地區。」

菲律賓國防部長加維斯（Carlito Galvez Jr.）表示，印太地區與日俱增的競爭，已增加維護法治與追求對話的必要性。

加維斯指出：「正如一句古老的俗諺，有好圍籬才有好鄰居。當鄰居有明確的界線，並尊重既定界線時，關係才會真正友好。」

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）表示，英國會持續「傾向」印太地區，還說鑑於俄羅斯「在亞洲地區頗具侵略性…在當地仍保有一個大型海軍艦隊」，北大西洋公約組織（NATO）在亞洲部署並沒有越界。