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怪賊闖空門「先打掃」 偷6個杯子蛋糕還自拍給老闆抓

聯合新聞網／ 即時報導
男子半夜潛入麵包店後開始用拖把清理弄破的碎玻璃。（取材自TikTok）
男子半夜潛入麵包店後開始用拖把清理弄破的碎玻璃。（取材自TikTok）

加拿大近期發生一起荒謬竊案。一名竊賊半夜潛入一家麵包店，不過進到店裡以後他不是找錢放在哪裡，而是找來拖把拖地板，最後也只帶走一盒杯子蛋糕。

據當地媒體Daily Hive報導，5月26日凌晨3點時，一名衣著整齊的年輕男子闖入溫哥華一家麵包店。這名男子先試圖用肩膀撞破店門的玻璃，不過遲遲不能打破，於是就用腳踹破玻璃門。

男子進到店裡以後不是先找錢在哪裡，反而是先坐著發呆，然後就開始找拖把跟水桶。原來男子是要清理碎玻璃，用拖把將打碎的玻璃聚集在一處。他在店裡待了一個小時，拖完地以後先是戴上橘色墨鏡用店裡手機自拍，最後再拿著六個杯子蛋糕離開。

麵包店老闆艾文（Emma Irvine）隔天發現後，趕緊報警並將店裡的監視器畫面和男子的自拍po上網，希望能夠找到這名竊賊。不過她幽默地說，其實這起竊案滿有趣的。隔天她

@itsemmaokayy

Man breaks into bakery to steal 6 cupcakes and tries to clean up after himself #vancouver #bakery #breakandenter #crime #vpd #fyp #fypシ #criminaloffensivesideeye

♬ original sound - Emma

們也特製一款「竊賊版杯子蛋糕」，在杯子蛋糕上面放上墨鏡裝飾，希望能夠增加銷量，藉此彌補玻璃被破壞的損失。

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