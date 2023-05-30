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加拿大東岸野火肆虐 房屋、車輛被燒毀 1.6萬人急撤

中央社／渥太華29日綜合外電報導
加拿大東部城市哈利法克斯（Halifax）爆發野火導致民眾撤離與斷電。（路透）
加拿大東部城市哈利法克斯（Halifax）爆發野火導致民眾撤離與斷電。（路透）

加拿大官員今天表示，肆虐於全國各地的野火已威脅到位於東岸的哈利法克斯市（Halifax），目前諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）已有超過1萬6000人被迫撤離家園。

綜合法新社與路透報導，哈利法克斯市西北邊火勢失控，迫使郊區居民立即撤離。自當局昨晚宣布進入緊急狀態以來，火勢暫未擴大。

電視畫面顯示，野火遍及之處冒出陣陣濃煙，數間房屋及車輛被燒毀，所幸沒有通報傷亡。

諾瓦斯科細亞省省長修斯頓（Tim Houston）表示，該省情況「緊張」；哈利法克斯市市長薩維吉（Mike Savage）指出，擁有43萬人口的哈利法克斯市正面臨「前所未見」的火災災情。

薩維吉在記者會上說：「自昨天以來火勢就沒有擴大（疏散區）範圍，這表明火勢可能已趨穩定…但情況相當危險。」

今天隨風向轉變，將哈利法克斯地區的野火吹回原來的方向。

官員們表示，諾瓦斯科細亞省的野火需要大量降雨才能獲得控制，但天氣預報顯示本周下雨機率渺茫。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）今天在推特發文表示，位於諾瓦斯科細亞省的哈利法克斯市野火災情「非常嚴峻」，並表示加拿大政府已準備好在需要時提供相關援助。

官員指出，這場周末的森林大火還使得新布朗斯威克省（New Brunswick）約400戶人家緊急疏散。新布朗斯威克省聖安德魯斯鎮（Saint Andrews）鎮長韓德森（Brad Henderson）今天表示，雖然取得進展，但火勢仍未得到控制。

哈利 加拿大 杜魯多

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