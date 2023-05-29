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「科索沃是塞爾維亞心臟」網壇名將約克維奇捲「統獨」爭議

中央社／巴黎29日綜合外電報導
塞爾維亞網球名將約克維奇。（新華社）
塞爾維亞網球名將約克維奇。（新華社）

塞爾維亞網球名將約克維奇今天在法國公開賽對著攝影機鏡頭寫下「科索沃是塞爾維亞的心臟，停止暴力」。科索沃北部正因種族衝突而出現緊張局勢，約克維奇這段文字引發爭議。

綜合法新社與路透社報導，尋求大滿貫男單第23冠的約克維奇（Novak Djokovic）今天在法網取得首勝後，用塞爾維亞語在現場攝影機鏡頭上寫出上述文字。

科索沃北部今年4月舉辦選舉，阿爾巴尼亞族的候選人在4個以塞爾維亞裔為主的市鎮當選首長，但投票率僅有3.5%。塞裔群眾不滿選舉結果，近日與科索沃警方發生衝突，北大西洋公約組織（NATO）維和部隊介入，數十人受傷。

科索沃曾是塞爾維亞自治省，境內阿爾巴尼亞裔占總人口90%以上。科索沃於2008年自塞爾維亞獨立，獲得美國與歐洲聯盟支持，於2022年12月正式申請加入歐盟。

科索沃北部以塞爾維亞裔居民為多，他們從未承認科索沃獨立。塞爾維亞拒絕承認科索沃地位，俄羅斯也支持塞爾維亞政府的行動。

約克維奇說：「身為公眾人物，而且我父親也出生在科索沃，我覺得我有額外責任向我們的人民和整個塞爾維亞表達支持。」

他說：「我不是政治人物，也無意參與政治辯論，這是非常敏感的話題。」

「當然，身為塞爾維亞人，看到科索沃正在發生的事，以及我們的人民實際上那樣被逐出市政大樓，我非常傷心，所以我至少能做的就是這個。」

「我不後悔，要再做一次也可以，因為我的立場很明確。我反對戰爭、暴力和任何形式的衝突，我一向公開表態。當然，我同情所有人，但科索沃正在發生的事是國際法上的先例。」

主辦法網公開賽的法國網球協會（FFT）表示：「大滿貫賽事並沒有正式規範球員可以說什麼或不能說什麼。我們不會就此事發表任何聲明或採取任何立場。」

約克維奇 亞裔 攝影

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