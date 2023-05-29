地方選舉潰敗 西班牙總理宣布7/23提前大選

西班牙總理桑傑士(中)宣布解散國會後被媒體包圍。(新華社)

西班牙總理桑傑士今天意外宣布解散國會、提前於7月23日舉行大選。西班牙昨天舉行地方和地區選舉，桑傑士領導的社會勞工 黨（PSOE）遭遇潰敗。

法新社報導，西班牙原定今年底舉行國會改選，因此昨天的選舉普遍被視為大選前哨戰。結果最大在野黨保守派的人民黨（Popular Party）不僅在地方選舉囊括最多選票，在地區選舉也大有斬獲，奪下6個原本由社會勞工黨執政的地區。

桑傑士（Pedro Sanchez）今天發表電視演說，表示他已告知國王菲 利佩六世（Felipe VI）他做出解散國會的決定，並在7月23日舉行大選。他說：「鑑於昨天選舉的結果，我做出了這項決定。」

桑傑士還表示：「我身為政府和社會勞工黨領導人，要對選舉結果負起責任。我認為有必要做出回應，讓民眾的意志決定我們的民主授權。」

桑傑士提出的提前大選日期，將是在西班牙7月1日接下歐洲聯盟（EU）輪值主席國不久之後。

2018年上台的桑傑士，過去這段期間面臨數項困境，包括選民對他的左翼政府無感、通貨膨脹 飆高，以及歐洲第4大經濟體西班牙的民眾購買力持續下滑。

此外，社會勞工黨與強硬左派盟黨「我們可以」（Podemos）之間屢屢發生危機，桑傑士也一直難以控制相關衝擊。

人民黨在昨天的西班牙市政選舉奪下700多萬張選票，得票率達31.52%；社會勞工黨則只贏得接近630萬張選票，得票率28.11%。

不過，人民黨在若干地區得在極右派民聲黨（Vox）支持下才能執政。民聲黨目前是西班牙國會第3大黨，也是昨天選舉贏家；它寄望除了在地區選舉，在全國大選也能成為人民黨不可或缺的結盟夥伴。