希臘總理希臘總理米佐塔基斯(左)與看守總理Ioannis Sarmas握手。(路透)

希臘總統薩克拉洛普魯今天頒布命令,訂於6月25日再次舉行國會選舉。由於希臘總理米佐塔基斯領導的新民主黨 未能在本月21日大選贏得國會過半席次,他已表明希望再次舉行大選。

法新社報導,保守派的新民主黨(New Democracy)本月大選拿下40.8%的選票,比希臘前總理齊普拉斯(Alexis Tsipras)領導的「激進左派聯盟」(Syriza)還多出20多個百分點,並創下2007年以來新民主黨大選最佳成績。