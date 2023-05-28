土耳其大選顯示：經濟差不重要 地緣政治玩得好也能贏

土耳其領導人厄多安（中）勝選，儘管該國經濟面臨美元嚴重短缺的問題。（美聯社）

已掌權21年的厄多安 贏得土耳其 總統大選的第二輪決選，將至少執政至2028年。選前幾個月發生的重重困難，包括高通膨、死傷慘重的大地震，以及生病而不得不暫進競選活動，都沒能扳倒他，顯然說明經濟政績差無妨，掌握地緣政治鞏固形象更要緊。

現年69歲的厄多安是渡輪船長之子，成長於伊斯坦堡的貧窮區，原本的夢想是進入職業足球隊踢球，但後來踏入政壇，自2003年起歷任總理和總統至今。

今年的選舉是厄多安執政以來最艱難的考驗，他奉行的戰略是不惜代價實現經濟成長，儘管通膨很高仍施壓央行 降息。這是破壞經濟穩定的非正統政策。過去五年，土耳其里拉兌美元貶值近80%，民眾生活成本飆升，甚至連政府的核心支持者都質疑他的決定。那厄多安怎麼贏的？

華爾街日報報導，首先，過去一年裡，俄烏戰爭如火如荼，厄多安力促雙方和談，鞏固自己在土耳其的形象，成為有重要地位的世界領導人。他向基輔出售武器的同時，擴大與莫斯科的經濟關係，同時持續阻止瑞典加入北約，除非瑞典收容的庫德族「恐怖組織」份子能被引渡，此一政治立場在土耳其受到歡迎，也使他對西方盟國具有影響力。

22歲首投族希斯科的票投給厄多安。他說：「土耳其在世上更有發言權。」

其次，厄多安動用國家資源，以閃電速度為地震災民動工蓋新居，並提高公務員最低新資。他還在臨近選舉之際，提供所有家庭一個月的免費天然氣，耗盡國庫但減輕民眾受到的打擊。

開店的圖蘭表示：「任何說經濟好的人都有精神問題。但我們相信厄多安會解決問題。我們給他另一次機會。」

再者，厄多安訴求民族主義，這對他的勝選至關重要。他派遣新服役的土耳役第一艘國造航空母艦駛入博斯普魯斯海峽，停泊在過去鄂圖曼帝國的宮殿附近，展示該國不斷發展的武器工業及軍事實力。部分選民更在意土耳其國際地位提升帶來的自豪感，而非厄多安的經濟政策。

在第一輪總統大選後排隊參觀航母安納杜魯號的艾比斯說：「一個世紀以來，土耳其首次做到這一點，所以成功影響我投票。」

經濟學家表示，厄多安可能以央行干預手段、資本管制，以及來自俄羅斯和波灣地區的現金，防範土國淪入破產窘境。

根據紐約時報，厄多安最近致力於修補與以色列、埃及和阿聯酋等昔日地區性敵人的關係，以緩和緊張局勢並刺激貿易。在土耳其採取和解措施後，沙烏地阿拉伯在3月向土耳其央行存進50億美元，協助支持其日益減少的外匯準備。

與執政黨正義發展黨（AKP）決裂的前議員Ayhan Sefer Ustun說，「人們不知道土耳其處於永久性的經濟危機。厄多安在某些地方找到了錢，防止經濟崩潰。他不允許人們感受到銀行業的崩潰，但那近在眼前」。

安卡拉研究機構TEPAV的政治分析家科魯說：「這次選舉證明，只要土耳其的地緣政治地位獲得鞏固，生活水準如何並不重要。」