以中國解放軍為假想敵？ 日陸上自衛隊實辦彈射擊演習

日本陸上自衛隊27日實施「富士綜合火力演習」。圖為參演的陸自戰車正發射火砲。（Getty Images）

日本 陸上自衛隊27日在靜岡縣御殿場市「東富士演習場」，舉行日本國內最大規模的實彈射擊訓練「富士綜合火力演習」（綜火演），循例針對如何防禦日本的離島進行作戰想定。參演兵力約3400員，動員戰車及裝甲車共68輛、各式火砲64門，以及運輸用的UH－2多用途直升機和V－22「魚鷹」傾斜旋翼機。陸自表示，當天白天與夜間共消耗彈藥約達57公噸，相當於10億7千萬日圓（約782萬美元）。

在日本防衛大臣濱田靖一親臨視察下，想定日本離島守軍迎擊企圖登陸的敵軍，駐守的陸自部隊和海上及航空自衛隊，遂行跨軍種聯合作戰，包括對艦和反登陸作戰，以及藉由水陸兩棲及傘兵空降作戰，擊退進犯的敵軍，除航自出動戰鬥機，海自也派出巡邏機。偵察用無人機「掃描鷹」與電戰部隊、被稱為日版海軍陸戰隊的陸自「水陸機動團」亦參演。

共同社、讀賣和每日新聞等日媒均報導，日本政府正因中國而推動強化國防能力，欲藉由此次演習展現陸自部隊因應相關狀況的戰力。該歷史悠久的軍演始於1961年（昭和36年），在新冠肺炎疫情 爆發前，曾吸引逾2萬人在現場觀看，但自今年起改為網路直播，未對外公開。