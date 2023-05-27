生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

韓亞航空26日一架從濟州機場 飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門，造成至少6人呼吸困難。韓聯社報導，坐在嫌犯隔壁乘客回憶驚悚瞬間直呼，「生日前夕差點變忌日」，還稱這名男子似乎還對他露出詭異的笑容。

這名是48歲乘客李潤俊（音譯），擔任南韓 行政安全部轄下國民安全災難總聯合會濟州本部的常任副會長，這天剛結束在濟州島的出差行程，準備回大邱過生日。他接受韓聯社採訪時直呼：「生日前夕差點變成忌日。」

李潤俊說，「在飛行過程中，（嫌犯）不斷左顧右盼並多次與我對上視線」，「門打開後，他看著我笑了一下，然後又露出驚恐的表情」。

李潤俊又說：「我發現坐在斜對面的空服人員似乎在用眼神暗示我，要我做些什麼，一直用懇切的眼神看著我。」

韓聯社指出，飛機短短幾秒後著陸，李潤俊同時聽見旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現嫌犯已站起身，扶著艙門旁邊的牆面往後看。他聽見先前一直用眼神像他示意的空服員大喊「請幫幫忙」，由於當時不能解開安全帶，李潤俊盡力抓住嫌犯的脖子；兩人糾纏數秒後，三、四名空服員跑來協助，之後也有一些乘客來幫忙，將嫌犯拖到機內走道上。

李潤俊說：「當時沒人看見艙門是如何打開的，也沒想到這名男子就是嫌犯，誤以為他是害怕想跳機，現場一片混亂。」