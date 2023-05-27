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生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

編譯羅方妤／即時報導
韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）
韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門。（影片截取自推特用戶@rainbowmach1）

韓亞航空26日一架從濟州機場飛往大邱的航班落地前，一名30多歲男姓乘客突然打開艙門，造成至少6人呼吸困難。韓聯社報導，坐在嫌犯隔壁乘客回憶驚悚瞬間直呼，「生日前夕差點變忌日」，還稱這名男子似乎還對他露出詭異的笑容。

這名是48歲乘客李潤俊（音譯），擔任南韓行政安全部轄下國民安全災難總聯合會濟州本部的常任副會長，這天剛結束在濟州島的出差行程，準備回大邱過生日。他接受韓聯社採訪時直呼：「生日前夕差點變成忌日。」

李潤俊說，「在飛行過程中，（嫌犯）不斷左顧右盼並多次與我對上視線」，「門打開後，他看著我笑了一下，然後又露出驚恐的表情」。

李潤俊又說：「我發現坐在斜對面的空服人員似乎在用眼神暗示我，要我做些什麼，一直用懇切的眼神看著我。」

韓聯社指出，飛機短短幾秒後著陸，李潤俊同時聽見旁邊座位傳來解開安全帶的聲音，轉頭一看發現嫌犯已站起身，扶著艙門旁邊的牆面往後看。他聽見先前一直用眼神像他示意的空服員大喊「請幫幫忙」，由於當時不能解開安全帶，李潤俊盡力抓住嫌犯的脖子；兩人糾纏數秒後，三、四名空服員跑來協助，之後也有一些乘客來幫忙，將嫌犯拖到機內走道上。

李潤俊說：「當時沒人看見艙門是如何打開的，也沒想到這名男子就是嫌犯，誤以為他是害怕想跳機，現場一片混亂。」

南韓便衣警察26日在大邱國際機場逮捕一名涉嫌在韓亞航空飛機落地前開艙門的旅客。美...
南韓便衣警察26日在大邱國際機場逮捕一名涉嫌在韓亞航空飛機落地前開艙門的旅客。美聯社

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