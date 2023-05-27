我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國殤日長周末出遊爆人潮 首日上千班機延誤

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

編譯高詣軒／即時報導
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）
新加坡樟宜機場資料照片。（Getty Images）

國泰航空日前爆出空服員涉歧視非英語乘客事件，後來國泰航空四度道歉並開除三名空服員，不料根據《澎湃新聞》等媒體消息，有一名中國旅客宣稱23日欲自新加坡乘坐班機飛往重慶時，想用中文與南航櫃台人員溝通時先是遭冷漠對待，後還被辱罵「是狗」。

報導指出，一名袁姓男子宣稱他當時要從新加坡樟宜機場，搭乘前往重慶的CZ546次航班，但在向南航櫃台諮詢將座位換到安全通道的事宜時，經告知需要額外費用。袁先生稱先前從未遇過需要付費的情況，而他詢問櫃台人員是否能以中文應答時，櫃台人員雖然內部溝通使用中文，卻向他表示不懂中文。

報導引述袁姓男子指稱，櫃台人員先是冷漠回應「沒看到我們在忙嗎」，後來另名人員更向他說：「你要做一條狗的話，我就可以當你是一條狗」，雙方引發口角爭執，袁男並指控對方用到中、粵、英等三種語言辱罵。

上述袁男的宣稱目前尚未查得可靠訊息證實。有關事件真實的詳細經過為何，據港媒指出，南航已證實在25日收到「袁先生」的投訴，表示事件正調查當中，預估27日會有結論，另外也已經聯絡境外辦事處調查本起事件。

新加坡 歧視 機場

上一則

大反攻迫在眉睫？烏總司令發影片 「是時候奪回屬於我們的東西了」

下一則

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

延伸閱讀

黃璐搭機掉錢包 批空服員好冷漠

黃璐搭機掉錢包 批空服員好冷漠
趁父母熟睡時縱火 西維州7歲童被控一級縱火罪

趁父母熟睡時縱火 西維州7歲童被控一級縱火罪
芝知名餐廳Maple&Ash 被控濫用疫情補助

芝知名餐廳Maple&Ash 被控濫用疫情補助
逐一問是否需要毛毯…歧視事件引眾怒 國泰空服員突然會說中文了？

逐一問是否需要毛毯…歧視事件引眾怒 國泰空服員突然會說中文了？

熱門新聞

威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53
查理（左）對卡蜜拉沒有辦法，最後總是聽她的。（路透資料照片）

得罪後母死路一條？卡蜜拉要封殺哈利 查理擋不了

2023-05-21 08:52
示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友

秦漢178cm準媳婦曬「比基尼辣照」修長美腿震撼網友
新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例

新冠變種XBB狂襲中國 周確診恐上看6500萬例