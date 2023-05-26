日本長野縣攻擊案釀4死 凶嫌議長父親請辭 背景遭起底

日本長野縣中野市昨天發生男子開槍和持刀攻擊事件，造成2名員警在內共4人死亡。圖為議長青木正道家。歐新社

日本 長野縣中野市昨天發生男子開槍和持刀攻擊事件，造成2名員警在內共4人死亡。被捕的31歲凶嫌青木政憲是當地議長青木正道的長子，青木正道今天請辭獲准。

日本媒體報導，根據中野市議會議事務局，議長青木正道今天提出辭職獲准。警方正以殺人罪嫌對青木政憲展開調查。

警方昨天下午4時26分左右接到報警電話，報案人稱在戶外看見一名男子持刀追殺一名女性。警方獲報抵達現場後遭到凶嫌持獵槍射擊，造成車中兩名員警中彈身亡。

由於起初獲報是刀械攻擊事件，兩名殉職員警都沒有穿防彈衣。被追殺的女性隨後送醫不治。

凶嫌青木政憲逃到父親的住宅躲避，與警方僵持。在長野縣警方要求下，警視廳與神奈川縣警方派遣特殊部隊支援，最終在清晨4時30分左右將凶嫌逮捕。距離事發已過了約12個小時。

警方在屋外另發現一名老婦人受了傷且失去意識，隨後宣告不治，使得此案的遇害人數攀升至4人，分別為被刺殺身亡的66歲女性村上幸枝、殉職的46歲警部補玉井良樹和61歲巡查部長池內卓夫，以及倒在屋外的70歲女性竹内靖子。

案發地是位於中野車站以西約2公里的一處田園住宅，平時寧靜祥和，這天卻不停傳出救護車與警車的警報聲，時而傳出槍響引發一陣騷動。警方將案發地方圓300公尺列為需要避難地區，有約60位居民前往附近中學避難。

凶嫌青木政憲犯案時身穿迷彩服與迷彩圖樣帽子，帶著墨鏡與面罩。他持刀追殺並刺傷村上幸枝後，一度返回住處。

一名63歲目擊者當時趕來對村上展開急救。他表示，當時正在附近田裡工作，下午4時20分左右，聽到有人大喊「有人被刺傷了，趕快來」，到場看到一名渾身是血的女子倒在地上。他用手機 聯繫急救人員，在對方指示下拼命對女子進行心臟按摩。

村上平時都在這個時間外出散步，判斷可能是在散步途中遭到襲擊。

目擊者說，當時他還在為被害者心臟按摩，就看到青木政憲站在10公尺以外的地方，手持獵槍、腰間掛著獵刀。槍枝是一般用來獵鹿的霰彈槍，獵刀的刀刃長度則約有30公分。

目擊者不知道青木就是凶嫌，還想要叫他來幫忙，但還沒開口，一輛警車就抵達現場。青木政憲手持獵槍，走向警車駕駛座。

一同在現場救助的人大喊「趕快逃」，所有人四散奔逃。目擊者稱，他隨後聽到背後傳來2聲「砰！」的槍響，回頭一看，發現到青木正在微笑，態度似乎非常享受。

目擊者表示，殺死巡警後，青木不疾不徐地朝反方向走去，一點也不慌張，場面真的非常恐怖。就在這時，他看到似乎是下班返家的議長青木正道。他沒有進入自宅，正站在遠處觀察情況。

青木正道在2014年首次當選議員，2022年第3度連任，並擔任議長。相關人士稱，青木正道的父親是農協理事，他本人也經營果樹園和農藥相關公司，相當成功。他有3名子女，青木政憲是長子。

相關人士稱，青木家是地方望族，附近有許多姓青木的人都是他們的親戚或旁系。不過青木政憲從小就不善與人交際，要做為本家的繼承人稍微有些尷尬。相較下，他的妹妹性格活潑，大學畢業後已經結婚成家。小他5歲的小弟則是加入自衛隊，目前人在北海道。

青木政憲對農業有興趣，從地方高中畢業後前往東京的私立大學就讀農業科系，但因為人際關係而退學回到家鄉，據稱他在這期間出現精神方面的問題。回鄉後他依舊相當孤僻，相關人士表示，從未見過他參加地方活動，也不曾看過他和朋友外出吃飯或參加聚會。