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遊峇里島 她全裸亂入舞蹈表演遭逮：旅費花光壓力大

中央社／雅加達25日電
峇里島一場舞蹈表演進行到一半時，一名來自德國的女遊客達雅，突然全身赤裸走到舞台上干擾演出。(取材自推特)
峇里島一場舞蹈表演進行到一半時，一名來自德國的女遊客達雅，突然全身赤裸走到舞台上干擾演出。(取材自推特)

印尼媒體報導，峇里島一場舞蹈表演進行到一半時，一名來自德國的女遊客全身赤裸走到舞台上干擾演出。當地警方已進行調查，並稱該女子旅費花光壓力大，疑似患有精神疾病。

這名來自德國的女遊客達雅（Darja Tuschinski）22日在峇里島的一場舞蹈表演上鬧場，根據印尼多家媒體取得的影片顯示，當晚約8時，一場表演正進行到一半，達雅突然全裸進入舞台區，其他舞者仍鎮定繼續演出，後來達雅一邊撥弄頭髮、一邊走上舞台後方的階梯並打開上面的門。

影片顯示，過程中有人上前制止卻仍無效，達雅轉身走下階梯後，進入觀眾席又跪在地上做出疑似祈禱的動作。

該影片在印尼社群媒體上廣泛流傳，許多印尼網友批評達雅的行為。

峇里島警方今天向印尼國家通訊社安塔拉（Antara）表示，這名德國女子壓力大，疑似患有憂鬱症，因為她把所有旅費都花光了。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導稱，警方調查指出，達雅住在峇里島烏布（Ubud）一間平房，經常裸體走來走去，打擾其他住客。目前警方正持續進行調查。

印尼 德國 社群媒體

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