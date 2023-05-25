遊峇里島 她全裸亂入舞蹈表演遭逮：旅費花光壓力大
印尼媒體報導，峇里島一場舞蹈表演進行到一半時，一名來自德國的女遊客全身赤裸走到舞台上干擾演出。當地警方已進行調查，並稱該女子旅費花光壓力大，疑似患有精神疾病。
這名來自德國的女遊客達雅（Darja Tuschinski）22日在峇里島的一場舞蹈表演上鬧場，根據印尼多家媒體取得的影片顯示，當晚約8時，一場表演正進行到一半，達雅突然全裸進入舞台區，其他舞者仍鎮定繼續演出，後來達雅一邊撥弄頭髮、一邊走上舞台後方的階梯並打開上面的門。
影片顯示，過程中有人上前制止卻仍無效，達雅轉身走下階梯後，進入觀眾席又跪在地上做出疑似祈禱的動作。
該影片在印尼社群媒體上廣泛流傳，許多印尼網友批評達雅的行為。
峇里島警方今天向印尼國家通訊社安塔拉（Antara）表示，這名德國女子壓力大，疑似患有憂鬱症，因為她把所有旅費都花光了。
印尼「羅盤報」（Kompas）報導稱，警方調查指出，達雅住在峇里島烏布（Ubud）一間平房，經常裸體走來走去，打擾其他住客。目前警方正持續進行調查。
Darja Tuschinski (28), warga negara asing (WNA) asal Jerman yang viral di media sosial (medsos) karena telanjang saat pertunjukan seni di Puri Saraswati Ubud, Gianyar, diduga mengalami gangguan jiwa. Ia disebut stres karena kehabisan uang tinggal di Bali.— Indonesiadailynet (@indo_dailynet) 2023年5月25日
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