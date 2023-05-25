北韓努力恢復對中國出口貿易 新一波疫情成隱憂

中國丹東與北韓之間的中朝友誼橋（鴨綠江大橋），承載兩國大部分貿易量。（美聯社）

北韓 近來重振對中國的出口貿易，其中包含假髮、海鮮等各式商品，目前已回到2019冠狀病毒疾病疫情 流行前的水準，但中國疫情的新一波發展，為雙方貿易帶來隱憂。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天報導，今年北韓與中國貿易已經恢復到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前的90%水準，漫步在雙方邊境的中國城市丹東就可以感受到。

經營貿易的50多歲中國男子表示，最近北韓一家公司主管接觸他，要求他購買北韓假髮。

這位貿易商向「日經亞洲」透露，平壤 當局「在疫情危機期間貿易量劇減，現在迫切需要賺取外匯」。

根據貿易人士的消息，北韓國營企業採用代工生產方式製作假髮。

毛髮和其它材料先從中國進口，然後運往北韓新義州（Sinuiju）、羅先（Rason）和平壤（Pyongyang）三大生產中心，附近農村的居民在家編織後，再將假髮成品運回中國銷售。

製作每頂假髮需要4到5個小時，消息人士指出，北韓低廉的勞動成本使這項商業模式得以運行。

根據中國海關數據，中國與北韓的貿易占北韓貿易總額的90%以上，今年前4個月達到6億8460萬美元，不但是去年同期的兩倍多，也是2019年同期的91%。假髮和假睫毛等美髮產品則是北韓對中國出口最多的品項。

這名貿易商表示：「以前有很多走私，但北韓當局今年開始允許官方出口，因此貿易量上升。」

聯合國安全理事會（United Nations Security Council）2017年加重了對北韓的制裁力道，禁止北韓出口部份高獲利商品，如煤炭、鐵、海鮮和紡織品，但假髮與鐘錶等輕工業製品不在制裁範圍內。

2020年1月，隨著COVID-19疫情席捲中國，北韓封鎖了雙方邊境，當年10月起，卡車、輪船和鐵路運輸幾乎全部中斷，貿易量直線下滑。丹東至新義州的貨運列車直到去年9月才重啟。

不過在丹東，市面上仍可發現違反制裁禁令的跡象，海鮮市場的工作人員指著裝有北韓螃蟹和貝類的水箱，目前海產品貿易仍在制裁範圍內，但據報中國和北韓的船隻在海上轉運貨物以規避制裁。

北韓工人也被派往中國工作，無視制裁措施。據信約有7萬至8萬名北韓人住在丹東，他們在服裝廠和水產品加工廠等地服務。

海關數據顯示，今年前4個月，北韓從中國進口最大的物資是稻米，價值為3987萬美元。

北韓正努力再度從鄰國進口更多糧食，因為國內面臨嚴重短缺。

中國消息人士透露，中國與北韓雙方都提出在6月重啟新義州和丹東之間卡車運輸的可能性。

儘管中國的COVID-19病例從去年12月激增後已呈穩定，但現在又開始緩幅上升。

日本新潟縣立大學教授三村光弘表示：「北韓的醫療系統很脆弱，所以他們擔心會把冠狀病毒從中國帶回來。」

他還說：「他們可能會仔細考量何時重新開放邊境，同時密切關注中國疫情發展。」