侵烏後遭制裁 俄黃金仍運至阿聯中國和土耳其

西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，並截斷俄國傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國。路透

西方國家因俄烏戰爭制裁俄羅斯，並截斷俄國 傳統黃金出口通路，但俄羅斯黃金仍經由非俄企業運至阿拉伯聯合大公國、中國和土耳其等國。

路透引用俄國海關紀錄，揭露開戰以來曾經手俄國黃金的100多家非俄企業，知名美商銀行、瑞典 保安公司都上榜。

路透報導，俄國海關紀錄紀載了去年2月22日至3月3日間近千次黃金運送的詳細資訊，揭露自西方國家抵制俄國黃金以來，曾經手俄國黃金的100多家非俄國企業名稱。

根據商業供應商提供給路透的紀錄，表列的黃金出貨量可能未涵蓋該期間內所有的出貨量。

在許多情況下，這份紀錄只能看出涉及交易的託運人或貿易商，而非精煉商、珠寶商或投資者等實際買家。

海關紀錄顯示，俄烏戰爭爆發後、西方國家進口禁令生效前，曾有少量俄國黃金運抵英國倫敦。

去年3月和4月，美商摩根大通 銀行（JPMorgan Chase Bank NA）曾運送72.4公斤、價值約450萬美元的黃金；瑞典保安公司魯密斯（Loomis）也曾於去年3月至6月間，運送97.4公斤、價值590萬元的黃金。這2家企業都在倫敦經營貴金屬保險櫃。

根據海關紀錄，運往摩根大通銀行及部分運往魯密斯（Loomis）的黃金，都將法國興業銀行（Societe Generale）列為收件人。

一名與法國興業銀行關係密切的消息人士表示，雖然該行無法就具體客戶事務做出回應，但任何這類性質的交易都是在俄烏戰爭前就安排好的債務清算，也可能涵蓋去年3月7日倫敦金銀市場協會（LBMA）禁止俄國黃金之前就製好的金條。

摩根大通發言人不願回應此事。

魯密斯表示，該公司不和任何受制裁方做生意、不交易受制裁的商品，也不購買或持有商品所有權，只單純替客戶運送貨物。

魯密斯也不願針對具體貨運情形作出回應，僅稱路透引用的海關記錄似乎包含不正確的資訊，但未具體點出哪裡不正確。