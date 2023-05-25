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槓上以色列 耿爽：停止蠶食巴勒斯坦的土地和資源

記者陳政錄／即時報導
耿爽(中)在聯合國安理會的會議上發言。(中新社)
耿爽(中)在聯合國安理會的會議上發言。(中新社)

聯合國安理會24日舉行中東巴勒斯坦問題公開會，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上表示，今年以來，以色列在批准重返、新建定居點和定居點合法化問題上持續推進單方面行動，「中方敦促以色列立即停止這些行動，停止蠶食巴勒斯坦人民的土地和資源。」他還暗指美國，應該為推動中東和平進程作出實實在在的努力。

據中國官媒中新社，耿爽說，巴以（巴勒斯坦、以色列）緊張局勢和衝突過去幾年的反覆上演，充分說明和平進程長期停滯不可持續，零敲碎打的危機管控難以持久，全面公正的解決方案不可取代。

因此，耿爽在會議上強調三點，第一，耶路撒冷宗教聖地歷史現狀必須得到尊重和維護；第二，被占領土上定居點的非法擴張必須停止；第三，國際人道法必須得到遵守。

他提到，5月21日，以色列安全高官今年第二次進入阿克薩清真寺大院，引發新的緊張局勢。在宗教聖地問題上，以色列必須停止挑釁，保障穆斯林信眾禮拜的權利，維護宗教聖地的祥和與安寧，尊重約旦的管轄權。

耿爽還說，今年以來以色列在批准重返、新建定居點和定居點合法化問題上持續推進單方面行動。「中方敦促以色列立即停止這些行動，停止蠶食巴勒斯坦人民的土地和資源。」

耿爽繼續表示，今年以來，已有包括兒童在內的超過百名巴勒斯坦人在衝突中喪生，以色列也有平民傷亡。他喊話，有關各方應停止一切針對平民的暴力，巴勒斯坦難民處境應得到緩解，經濟和民生需求應得到保障，以色列對加沙的封鎖應盡快解除。

耿爽說，上述三點，是防止巴以緊張局勢反覆升級的基本要求。當事方有義務落實，不應以此來討價還價，落實上述三項要求，也是推進重啟「兩國方案」的基本步驟。

耿爽喊話，國際社會對「兩國方案」的支持不能僅停留在口頭上。他還說，「對當事方有重要影響的國家」，應該為推動中東和平進程作出實實在在的努力，不應該無理阻攔安理會在巴以問題上達成最低限度的共識。

耿爽強調，中方將繼續堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，支持建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、擁有完全主權、獨立的巴勒斯坦國。中方將和國際社會一道，為早日實現巴勒斯坦問題全面公正持久解決，實現阿拉伯和猶太兩個民族和諧共處、共同發展作出積極貢獻。

巴勒斯坦 以色列 耿爽

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