我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擴大擁槍禁墮胎 德桑提斯「反覺醒」 成川普勁敵

債限談判無著 道指連跌四天

上IKEA官網買80元桌子 運費1099元 買家傻眼：比度假貴

聯合新聞網／ 即時報導
網友在Reddit上分享自己的結帳畫面，桌子的運費高達1099美元。(取材自Reddit)
網友在Reddit上分享自己的結帳畫面，桌子的運費高達1099美元。(取材自Reddit)

澳洲一名女子在IKEA官網上訂了一張價值80美元的桌子，不過把東西寄到家卻被收了1099美元的運費，讓她超級傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名女網友在知名論壇Reddit上分享，自己想要在IKEA的官網訂桌子，但是準備送出時卻發現桌子只要80美元，運費卻要1099美元，讓她超級傻眼，怎麼會「去度假比買東西的運費還便宜」。

這名網友住在新南威爾斯州北部的阿米代爾市（Armidale），但是距離她最近的IKEA也要450公里，位於昆士蘭州的郊區洛根市（Logan），也因此運費特別貴。

原po表示，因為她住得比較遠，之前也被收過高額的運費，不過從來沒有遇過運費比想買的東西價格高出13倍的。她說，如果要開車去這家IKEA取貨，要花的費用就跟運費一樣高，所以最後她決定退而求其次，在家附近買「比較醜的桌子」。

這篇發文引來不少人留言，有人就開玩笑說，如果去現場買比較便宜，就當作是去雪梨度假順便買好了。另一名網友則推測，IKEA可能是為了提升單筆銷售金額，才會故意把運費訂得很高，希望客戶能多買一點。

一名女子在IKEA官網上訂了一張價值80美元的桌子，運費卻要1099美元。(路透...
一名女子在IKEA官網上訂了一張價值80美元的桌子，運費卻要1099美元。(路透)

澳洲

上一則

從洗澡水到口水…高材生輟學賣體液 每周能賺6000元

延伸閱讀

芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬

芝郊區格倫科村 伊州最貴社區 均價逾300萬
ChatGPT說論文AI代筆 教授死當學生

ChatGPT說論文AI代筆 教授死當學生
「笑死人了」 飲料不加水要貴一塊 星巴克惹火忠誠顧客

「笑死人了」 飲料不加水要貴一塊 星巴克惹火忠誠顧客
長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

長周末即將到 小編推薦灣區六大郊區健行好去處

熱門新聞

示意圖，非當事人。(取材自ingimage)

躲65元行李超重費 她「把6公斤衣服穿上身」…地勤出手

2023-05-18 14:05
由俄國公民組成的「自由俄羅斯軍團」，拍攝影片說：「我們是俄羅斯人，跟你們一樣，是跟你們一樣的人。是時候結束克里姆林宮的獨裁統治了。」(截自YouTube影片)

俄邊城遇襲「我們是俄國人 是時候結束獨裁統治」

2023-05-22 13:41
威廉與凱特據傳對於皇室中的某位長輩非常不滿。（路透資料照片）

英皇室風波再起 凱特跟卡蜜拉就是不和？

2023-05-23 12:52
英國哈利王子的發言人17日表示，哈利與妻子梅根還有她母親，在紐約參加完頒獎典禮後，與狗仔隊捲入一場「近乎災難性」的飛車追逐，多次差點碰撞「險些釀成大禍」。（美聯社）

哈利夫婦控狗仔飛車追逐？ 計程車司機：這裡是紐約 很安全

2023-05-17 20:48
IBM位於英國的一名IT部門員工，2008年因重病請假，沒想到這一休就是15年，期間仍領百萬年薪。然而去年這名男子卻將公司一狀告上法院，指控這些年來他從未獲得加薪，遭到雇主歧視。（路透）

IBM員工請病假15年照領年薪 告公司「未加薪」判決出爐

2023-05-20 05:48
傭兵組織瓦格納集團在巴赫姆特揮舞旗幟。(路透)

烏克蘭指揮官承認：巴赫姆特大部分已被俄軍拿下

2023-05-21 10:53

超人氣

更多 >
開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎

開特斯拉加油被狂嘲 爆乳女車主：我年收62萬 才不在乎
有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控

有隱情？國泰空服員工會發信：痛心眾多不實指控
40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾

40DDD佛州辣模豪宅游泳「太清涼」 房東一看怒要她滾
法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年
世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位

世說新聞／百年罕見 12歲華童獲5大學學位