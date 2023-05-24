上IKEA官網買80元桌子 運費1099元 買家傻眼：比度假貴

網友在Reddit上分享自己的結帳畫面，桌子的運費高達1099美元。(取材自Reddit)

澳洲 一名女子在IKEA官網上訂了一張價值80美元的桌子，不過把東西寄到家卻被收了1099美元的運費，讓她超級傻眼。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，一名女網友在知名論壇Reddit上分享，自己想要在IKEA的官網訂桌子，但是準備送出時卻發現桌子只要80美元，運費卻要1099美元，讓她超級傻眼，怎麼會「去度假比買東西的運費還便宜」。

這名網友住在新南威爾斯州北部的阿米代爾市（Armidale），但是距離她最近的IKEA也要450公里，位於昆士蘭州的郊區洛根市（Logan），也因此運費特別貴。

原po表示，因為她住得比較遠，之前也被收過高額的運費，不過從來沒有遇過運費比想買的東西價格高出13倍的。她說，如果要開車去這家IKEA取貨，要花的費用就跟運費一樣高，所以最後她決定退而求其次，在家附近買「比較醜的桌子」。